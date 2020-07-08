Бабіков знав про відсутність складу злочину у справі Семочка, але викликав на допит Порошенка, – Корецький

Колишній адвокат Януковича, який наразі займає посаду першого заступника Директора ДБР, Олександр Бабіков вимагав від слідчих викликати на допити п'ятого президента України Петра Порошенка, попри те, що знав, що у справі проти нього про призначення Семочка немає складу злочину.

Про це в інтерв’ю виданню Главком розповів керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький, який веде більшість справ проти Порошенка. За його словами, прокурора, який відмовлявся підписувати підозру Порошенку, був звільнений із посади генпрокурокою Іриною Венедіктовою.

"На певному етапі я Бабікову казав, та й він сам висловлював таку точку зору, що по Семочку немає складу злочину. А складу злочину немає, бо немає істотної шкоди. Тому що отримані кошти у вигляді заробітної плати не є збитками ще з 2000 року. По Семочку Бабіков мені в очі казав, що там нема складу злочину. Тобто він знає це", – наголосив Корецький.

Він також наголосив, що рішення оголосити підозру Порошенку – це відповідальність генпрокурора Венедіктової. "Нащо там повідомляли про підозру? Це питання до Венедіктової, тому що це вона як генпрокурор повідомляла про підозру експрезиденту. Вона на себе взяла всю повноту відповідальності. Їй в подальшому і відповідати, якщо там буде виправдальний вирок", – зазначив керівник слідчої групи ДБР.

Він також заявив, що Ірина Венедіктова, яка очолювала ДБР до призначення Генпрокурором, досі має вплив на бюро і на так звану "харківську" команду.

"На мою думку, має на 100%. – Проводять наради? – Я на них не був присутній, але переконаний, що їх проводять. Навіть щоби підписати підозру щодо Семочка… Вона ж не просто так з’явилася. Більше вам скажу: щодо Семочка прокурор, який спочатку вів це кримінальне провадження, не хотів підписувати підозру. І його поміняли на людину, яка погодилася підписати", – повідомив Корецький.

"З моєї точки зору, в низці кримінальних проваджень, які сьогодні є, однозначно немає складу злочину. У деяких навіть події злочину взагалі немає", – зазначив Олег Корецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня Печерський районний суд Києва зібрався для обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України Петру Порошенку, але зрештою відмовився розглядати клопотання. Підтримати політика прийшли тисячі людей