Бабіков пішов на лікарняний і заблокував своє звільнення з ДБР

Перший заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков пішов на лікарняний заблокувавши таким чином власне звільнення з посади.

Про це повідомив Цензор.нет з посиланням на власне джерело. Наказ про звільнення Бабікова був підписаний в п'ятницю, 30 жовтня. Формально його не встигли з ним ознайомити до відходу на лікарняний.

Джерело видання не виключило, що незважаючи на це, найближчим часом може бути призначений конкурс на нового першого заступника голови ДБР, який вже з 17 листопада може стати виконувачем обов'язків директора бюро.

Також видання опублікувало скрін заяви Бабікова на ім'я в.о. директора ДБР Олексія Сухачова, де сказано, що про своє звільнення він дізнався з інтернет-новин, а з самим наказом ознайомлений не був.

"Таким чином, на сьогоднішній день я обійаю посаду першого заступника директора ДБР. Одночасно повідомляю, що зараз я перебуваю на лікарняному", – сказано в заяві.

Заяви Бабікова на ім'я в.о. директора ДБР Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник голови Держбюро розслідувань Олександр Бабіков, якого називають адвокатом експрезидента Віктора Януковича, звільнений наказом в.о. голови ДБР Олексія Сухачова. Керівник бюро пояснив причину.