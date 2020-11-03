Бабіков пішов на лікарняний і заблокував своє звільнення з ДБР

Перший заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков пішов на лікарняний заблокувавши таким чином власне звільнення з посади.

Про це повідомив Цензор.нет з посиланням на власне джерело. Наказ про звільнення Бабікова був підписаний в п'ятницю, 30 жовтня. Формально його не встигли з ним ознайомити до відходу на лікарняний.

Джерело видання не виключило, що незважаючи на це, найближчим часом може бути призначений конкурс на нового першого заступника голови ДБР, який вже з 17 листопада може стати виконувачем обов'язків директора бюро.

Також видання опублікувало скрін заяви Бабікова на ім'я в.о. директора ДБР Олексія Сухачова, де сказано, що про своє звільнення він дізнався з інтернет-новин, а з самим наказом ознайомлений не був.

"Таким чином, на сьогоднішній день я обійаю посаду першого заступника директора ДБР. Одночасно повідомляю, що зараз я перебуваю на лікарняному", – сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник голови Держбюро розслідувань Олександр Бабіков, якого називають адвокатом експрезидента Віктора Януковича, звільнений наказом в.о. голови ДБР Олексія Сухачова. Керівник бюро пояснив причину.