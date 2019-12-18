Бабченко потролив росЗМІ через "депортацію" з Ізраїлю

ЗМІ поширили інформацію про те, що російського журналіста Аркадія Бабченко, який деякий час проживав у Україні, нібито видворили з Ізраїлю.

Своєю реакцією він поділився в Facebook. "Коли життя випередила мрію. І мем став реальністю. А мене-таки видворили з Ізраїлю", – написав Бабченко.

"Здавалося б, стандартна процедура. Поки подаєш документи – немає посвідки на проживання – немає посвідки, немає дозволу на роботу – немає дозволу, немає роботи. Що тут в принципі можна обговорювати? Здавалося б. Але ні", – обурився Бабченко.

Бабченко потролив росЗМІ через "депортацію" 24 канал

Він звернув увагу на те, що ЗМІ, переважно російські, відразу опублікували матеріали з гучними фразами "Викинути в Мордор", "Втікач заскиглив", "В Ізраїлі неможливо працювати".

Примітно, що Бабченко так і не дав відповіді, чи видворили його насправді з Ізраїлю. У коментарях він продовжив тролити росіян, які влаштували галас у мережі.

Деякі користувачі при цьому зазначили, що Бабченко просто продовжив фейк, який з'явився в ЗМІ. Сам же він неоднозначно резюмував: "Заборона на роботу і загроза депортацією закінчилася тим, що мене таки видворили з Ізраїлю. Все по канонах. Класика жанру".

Відзначимо, приводом для новин росЗМІ став пост Бабченко декількома днями раніше. "Взагалі, звичайно, дивні відчуття, коли тобі офіційно заборонено працювати. Під загрозою депортації, Карл. Ах ти, ти що, на роботу ходив? Давай його в літак і в Мордор, пацани. Поки немає дозволу на роботу, не можна займатися ніякою трудовою діяльністю, що приносить дохід. Здавалося б. Хлопці. Я журналіст. Я ваші робочі місця забирати не буду ніяким боком. Навпаки", – писав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабченко виїхав з України на початку листопада 2019 року. Він пообіцяв повернутися, "коли стане спекотно".

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