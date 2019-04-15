Бабченка довічно забанили у Facebook: що сталося

Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що його довічно заблокували в соціальній мережі Facebook.

В ефірі кримськотатарського телеканалу ATR він розповів, що основний його аккаунт забанили на місяць, але зараз він отримав постійне блокування.

З його слів, запасну сторінку також заблокували за публікацію про лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко. Пізніше під бан він потрапив за пост про кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

"Потім мені ще зносили акаунти, і ось декілька днів тому Facebook позбавив мене права писати на мою сторінку, тепер уже довічно. Ось офіс Facebook у Варшаві, щоб боротися з російською пропагандою, російськими fake news. Вітаю вас, друзі мої, відмінна робота" , – розповів Бабченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Facebook видалив 1907 сторінок, спільнот і акаунтів у соціальній мережі, які мали відношення до Російської Федерації.

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