"Азовське море зникне": російський інженер передрік катастрофу через Кримського моста

Через будівництво Кримського моста заболочується Керченська протока, що порушує водообмін між Чорним і Азовським морем, і в майбутньому може привести до зникнення останнього.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив старший науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар, зазначивши, що глибина фарватерів вже значно зменшилася.

"Написав мені інженер з Керчі, який висловив побоювання про те, що Керченська протока стане болотом. А до цього все і йде за рахунок того, що на фарватері зменшуються глибини за рахунок наносів, вже офіційно глибина зменшилася на півтора метра", – сказав учений.

Такі дані Медоварапідтвердили і океанологи, які повідомили, що дно в протоці шорсткувате, і за рахунок цього можливе підвищення донних накопичень і зменшення глибини на фарватері.

Кримський міст

"Якщо там відбудеться заболочування території, це призведе до колосального порушення водообміну між морями. Азовське море і так вже терпить серйозну шкоду, там гине фауна, тому що зменшилася течія протоки і зменшився водообмін. Тому, в перспективі Азовське море може спіткати доля Аральського моря, від якого нічого не залишилося", – заявив інженер-гідрогеолог.

Він зазначив, що чистка каналу дійсно проводилася, але всі відходи, які повинні були викинути в глибини Чорного моря, скинули перед протокою. Відповідно, течія знову занесла відходи до каналу, де утворили водорості.

"Потрібно терміново демонтувати цей міст і звільнити протоку, тому що Азовське море зовсім внутрішнє, у нього єдиний зв'язок зі світом – це Чорне море", – стверджує Медовар.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму на під'їзді до Керченської мосту стався новий ПП – помітно просіла дорожнє полотно.

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