Азовське море позеленіло: відпочивальники поскаржилися на нову проблему

Суспільство 14:49, 25.07.2020 Оновлено: 14:58, 25.07.2020

На зміну медузам і морським блохам на узбережжя Азовського моря прийшли зелені водорості.

Як повідомляє РИА Мелитополь, море позеленіло в селі Приморський посад на дикому пляжі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Щоб увійти в море "на дикунах" потрібно подолати перешкоду у вигляді зеленої жижі. Купатися в такій воді бажання одразу зникає. Проте відпочивальників на дикому пляжі багато", – пише видання.

Берег виглядає у занедбаним, постійно спостерігаються гори сміття, його ніхто не вивозить. Свою потребу відпочивальники справляють у море.

Азовське море позеленіло
ria-m.tv
Азовське море позеленіло
ria-m.tv
Азовське море позеленіло
ria-m.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пляжі Азовського моря заполонили величезні медузи. А українці скаржаться, що в воді їх ще й кусають морські блохи. Вчений пояснює – основна причина в підвищенні температури і забрудненні води.

Детальніше про те, що відбувається з нашими морями і ріками, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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