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5 вересня • оновлено в 00:38
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"Азов" відвоював у терористів важливу частину Донбасу: з'явилося відео прориву

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Бійці полку спеціального призначення "Азов" відвоювали частину сірої зони в районі Світлодарської дуги на Донбасі.

Про це йдеться в сюжеті "Спецкора" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що воїни почали копати окопи ще в травні, не боячись ворожих обстрілів. У результаті їм вдалося значно просунутися вперед, поліпшивши тактичне положення.

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"Азов" відвоював важливу частину Донбасу

"Азов" відвоював важливу частину Донбасу

"Хто на висоті – той і у виграші. Було ухвалено рішення просто копати. Півтора місяці копання в дощ, бруд, сонце, ніч, обстріли. Противник намагався зупинити нас мінометом", – поділився військовослужбовець полку "Азов" "Рольф".

"Це був довгий шлях, але це вже наша територія. Ми її знову забрали і вона під нашим контролем. Якщо кожну ротацію забирати навіть по 400-600 метрів, то ми набагато швидше прийдемо до тієї самої Горлівки", – додав його колега "Тахо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Азов" провів успішну операцію на Донбасі. Захисники ліквідували чотирьох окупантів, взяли в полон одного і захопили зброю і документи, що доводять порушення російськими найманцями Мінських угод.

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Місце
Україна
Теги
"Азов" ООС Донбас Новини Донбасу
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