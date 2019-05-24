ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Азов" потужним ударом розбив штаб "Л/ДНР": момент потрапив на відео

3.1тЧитати матеріал російською

Українські захисники окремого загону спеціального призначення Національної гвардії "Азов" у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі знищили штаб окупаційних військ.

Про це повідомив у Facebook відомий волонтер Юрій Мисягін. За його даними, успішна операція була проведена в районі населеного пункту Доломітне. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Полк "Азов" на Світлодарській дузі розійшовся не на жарт. Ледь не кожен день з їх зони відповідальності приходять новини або з'являються відео, на яких вони знищують позиції ворога або його бойову техніку", – поділився Мисягін.

Новини
"Азов" наступає! "У "ДНР" запанікували через загострення на Донбасі
"Азов" потужним ударом розбив штаб "Л/ДНР": момент потрапив на відео

Facebook Юрія Мисягіна

"Азов" потужним ударом розбив штаб "Л/ДНР": момент потрапив на відео

Скріншот з відео

"Азов" потужним ударом розбив штаб "Л/ДНР": момент потрапив на відео

Скріншот з відео

"Азов" потужним ударом розбив штаб "Л/ДНР": момент потрапив на відео

Скріншот з відео

"Азов" потужним ударом розбив штаб "Л/ДНР": момент потрапив на відео

Скріншот з відео

"Азов" потужним ударом розбив штаб "Л/ДНР": момент потрапив на відео

Скріншот з відео

"Влучні постріли – і головне кодло ворога знищено. Продовжуємо вести боротьбу з терористами", – прокоментували в "Азові".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бійці спецпідрозділу "Азов" знищили російську гаубицю терористів, заборонену Мінськими угодами.

"Азов" вивели з Маріуполя влітку 2016 року за наказом командування Нацгвардії. Пізніше спец-служба загону повідомила, що бійці вже зайняли нові позиції в зоні проведення ООС після повернення.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС"Азов"Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
8
14
Смішно
21
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Валерий Максимов
Валерий Максимов
Йопта, так это на фото Кремль!!! Я узнал его и Красная площадь справа и мавзолей. Ай-да азов, ай-да воины проминя. Действительно, лучшая армия на полушарии... Так они, к завтрему и до Урала добегут. Бинго!!))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Бестолковые потомки непобедимых древних укров по пьяни разбомбили водокачку, которая подавала воду на их территорию. Теперь, чтобы смыть дерьмо в унитазе, великоукры бегают за водой в водохранилище, где их отстреливают снайперши сборной России по биатлону. Ну а виноват, конечно, москальский ученый Менделеев , подло придумавший водку, для спаивания галычанских патриотов!
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
Валерий Максимов
Валерий Максимов
Миценко Андрей, --------------------------------------------------------------------------Кстати, зря иронизируете, ибо древне-шумерские погонщики боевых волов бураковку не разбавляют водой. Вода – падла, подло градус крадёт, а украсть у шумера – цэ моветон. Это плевок в позвоночный столб идее «чего-то там понад усэ». Посему, разбомбить водокачку, в отместку, – найпервейшая, архи-важная задача, и воины света справились с ней на отлично. Им же ея не ремонтировать, бо вона уже на балансе Кремля)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Писта кацапью вонючему пришла. Тяжелыми кусками железобетона
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки