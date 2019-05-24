"Азов" потужним ударом розбив штаб "Л/ДНР": момент потрапив на відео

Українські захисники окремого загону спеціального призначення Національної гвардії "Азов" у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі знищили штаб окупаційних військ.

Про це повідомив у Facebook відомий волонтер Юрій Мисягін. За його даними, успішна операція була проведена в районі населеного пункту Доломітне. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Полк "Азов" на Світлодарській дузі розійшовся не на жарт. Ледь не кожен день з їх зони відповідальності приходять новини або з'являються відео, на яких вони знищують позиції ворога або його бойову техніку", – поділився Мисягін.

Facebook Юрія Мисягіна

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"Влучні постріли – і головне кодло ворога знищено. Продовжуємо вести боротьбу з терористами", – прокоментували в "Азові".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бійці спецпідрозділу "Азов" знищили російську гаубицю терористів, заборонену Мінськими угодами.

"Азов" вивели з Маріуполя влітку 2016 року за наказом командування Нацгвардії. Пізніше спец-служба загону повідомила, що бійці вже зайняли нові позиції в зоні проведення ООС після повернення.

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