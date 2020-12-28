Україна готується до вакцинації від коронавірусу: які препарати закуплять і кому зроблять щеплення

Міністерство охорони здоров’я України затвердило план з імунізації населення від COVID-19. Згідно з ним, упродовж 2021-2022 років планують провакцинувати щонайменше 50% жителів країни – це близько 20 млн осіб. Самі щеплення будуть безплатними, їх робитимуть за бажанням громадян, тобто не примусово.

OBOZREVATEL розібрався, якими саме препаратами прищеплюватимуть українців, хто потрапить у першу хвилю вакцинації і що потрібно для формування колективного імунітету.

січень-квітень 2021 року – люди з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують критичні функції в боротьбі з пандемією;

квітень–червень 2021 року – люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що надають медичні послуги;

червень–вересень 2021 року – люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

вересень 2021 року – березень 2022 року – люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

На минулотижневому пресбрифінгу очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ще із серпня Україна веде переговори про закупівлю з усіма виробниками вакцин, препарати яких в усіх на вустах. Міністр сподівається, що до кінця цього року не лише завершаться перемовини, але й буде підписано відповідні контракти про закупівлю вакцин.

"Основний момент, який ми обговорюємо з нашими партнерами, компаніями-виробниками вакцин – терміни постачання. Спочатку нам пропонували кінець 2021-го, але з деякими ми домовилися про другий квартал", – зазначив Степанов.

Поки що точно відомо, що наприкінці першого кварталу Україна має отримати 8 млн доз для 4 млн українців у межах програми COVAX (механізм глобального доступу до вакцин від COVID-19. – Ред). Степанов запевнив, що нині в Міністерства немає жодних застережень щодо зриву постачання, незважаючи на недавнє застереження, яке у своїй статті навело британське інформаційне агентство Reuters.

"В їхньому пулі (COVAX) – оксфордська AstraZeneca, американська Novavax, і, здається, у них є Moderna. Не очікую будь-яких зривів із постачанням. Вони будуть у кінці першого чи на початку другого кварталу [2021 року]", – пояснив Степанов.

AstraZeneca – препарат англо-шведської фармацевтичної компанії, що зареєстрована у Великій Британії. Представники компанії запевнили, що ефективність вакцини досягає 90%. Вакцинування здійснюватиметься у два етапи. Цей препарат має дві великі переваги перед іншими: ціна вп’ятеро нижча, ніж у конкурентів, та невибагливість до температурного режиму.

Novovax випускатиме американська компанія з розроблення вакцин. Цей препарат успішно проходить третю стадію випробувань. Однак він перебуває на другому місці за загальним попитом – уже замовлено 1,4 млрд доз.

Moderna – вакцина від американської біотехнологічної компанії, яка фокусується на розробленні ліків і вакцин на основі технологій роботи з матричної РНК. Її ефективність – 94,1%.

Окрім того, за інформацією головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, Україна також готується закуповувати й РНК-вакцину від компанії Pfizer/BioNTech із поки що найвищою ефективністю в 95%. Її мінусом є транспортування і зберігання за наднизьких температур – мінус 70 градусів. Однак такі умови можуть і мають забезпечити приватні логістичні фармацевтичні компанії.

Постачання вакцини до України заплановано на перше півріччя 2021 року: кінець першого кварталу і початок другого. На першому етапі планують вакцинувати 355 тисяч осіб. Насамперед це медики, які працюють із хворими на коронавірус, військові із зони ООС та соцпрацівники в будинках для людей похилого віку. У МОЗ наголосили, що вакцинація для всіх українців буде добровільною та безплатною.

Усі вищеперелічені вакцини сертифіковано та схвалено міжнародними світовими організаціями.

За словами Степанова, ажіотаж навколо закупівлі вакцини виник через їхнє обмежене виробництво. Але протягом першого кварталу він має вщухнути через появу нових виробників на світовому ринку. Нині вони або проходять фінальну третю стадію, або вже завершують її.

"Ми розуміємо, скільки вакцин у нас є з COVAX, решту збираємося закуповувати в компаній-виробників напряму. Той ажіотаж, який сьогодні є через вакцини, виник через їхнє обмежене виробництво. Кількість компаній, які завершують третю стадію, додаватиметься протягом першого кварталу, тому вакцин стане більше. 2021 року на початок другого кварталу доступність вакцин дуже сильно зросте, зокрема, на світовому ринку", –запевнив міністр.

Ось що про вакцини та загалом процес вакцинації OBOZREVATEL розповіла відома українська біологиня Оксана Півень: