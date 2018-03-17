"Аж самій страшно": синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

У суботу, 17 березня, по всій території України очікуються опади і похолодання.

"Пішла така хвиля страшилок та синоптичної паніки, що аж самій страшно. Пишуть, абсолютно авторитетно, що йде повтор 23-го березня 2013 року, причому в усій Україні, прогнозують якісь гігантські сантиметри та метри снігу, заметені дороги та замість доріг - арктичні поля і на них замість автомобілів собачі вервечки. А всі сидять по своїх іглу і грають на дримбі. Бо дуже страшно. Адже навколо іглу ходять білі ведмеді та виють вовки. Такі красиві, як в рекламі горілки", - написала синоптик Наталкя Діденко в Facebook.

Вона зазначила, що сама вже заплуталася, є це наслідком глобального похолодання чи потепління.

"І що цікаво, притомні освічені люди навіть не можуть допустити думки, що на світі є циклони, атмосферні фронти і зараз поки що - лише середина березня, серед якої буває і сніг, і хуртовина, і похолодання. Тут я трохи помовчу", - зазначила синоптик.

За словами Діденко, до України наближається циклон з атмосферними фронтами, тому будуть опади.

"Найближчої ночі, ймовірно, до сильного снігу на Півночі та Заході. Вдень завтра опади послабшають. У Центрі - дощ та мокрий сніг, стежити за температурою повітря! На Сході - дощ переважно вдень, на Харківщині з мокрим снігом. На Півдні, а також в околицях Дніпра та Кропивницького, йтиме дощ, вдень на Одещині, Миколаївщині опади припиняться, але ввечері завтра знову почнуться", - розповіла вона.

Діденко додала, що по всій Україні буде сильний вітер.

"У Києві найближчої ночі - зимові процеси: снігопади, сильний вітер, хуртовина, похолодання до -6-7 градусів. вплив арктичної повітряної маси. Вдень у суботу опади послабшають, вітер та мороз залишаться. Ожеледиця", - уточнила синоптик.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Діденко дала прогноз на вихідні.