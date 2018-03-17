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"Аж самій страшно": синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

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У суботу, 17 березня, по всій території України очікуються опади і похолодання.

"Пішла така хвиля страшилок та синоптичної паніки, що аж самій страшно. Пишуть, абсолютно авторитетно, що йде повтор 23-го березня 2013 року, причому в усій Україні, прогнозують якісь гігантські сантиметри та метри снігу, заметені дороги та замість доріг - арктичні поля і на них замість автомобілів собачі вервечки. А всі сидять по своїх іглу і грають на дримбі. Бо дуже страшно. Адже навколо іглу ходять білі ведмеді та виють вовки. Такі красиві, як в рекламі горілки", - написала синоптик Наталкя Діденко в Facebook.

Вона зазначила, що сама вже заплуталася, є це наслідком глобального похолодання чи потепління.

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"І що цікаво, притомні освічені люди навіть не можуть допустити думки, що на світі є циклони, атмосферні фронти і зараз поки що - лише середина березня, серед якої буває і сніг, і хуртовина, і похолодання. Тут я трохи помовчу", - зазначила синоптик.

За словами Діденко, до України наближається циклон з атмосферними фронтами, тому будуть опади.

"Найближчої ночі, ймовірно, до сильного снігу на Півночі та Заході. Вдень завтра опади послабшають. У Центрі - дощ та мокрий сніг, стежити за температурою повітря! На Сході - дощ переважно вдень, на Харківщині з мокрим снігом. На Півдні, а також в околицях Дніпра та Кропивницького, йтиме дощ, вдень на Одещині, Миколаївщині опади припиняться, але ввечері завтра знову почнуться", - розповіла вона.

Діденко додала, що по всій Україні буде сильний вітер.

"У Києві найближчої ночі - зимові процеси: снігопади, сильний вітер, хуртовина, похолодання до -6-7 градусів. вплив арктичної повітряної маси. Вдень у суботу опади послабшають, вітер та мороз залишаться. Ожеледиця", - уточнила синоптик.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Діденко дала прогноз на вихідні.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Об'єкт
снігопад
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