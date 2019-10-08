Аж блищить! Популярний курорт у Карпатах засипало снігом. Відео

Популярний на Закарпатті курорт Драгобрат вранці 8 жовтня мав вельми зимовий вигляд.

Так, користувач Василь Молдавчук опублікував на своїй сторінці у Facebook відео з величезною кількістю снігу (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно, що білий покрив у горах аж блищить на сонці. Водночас у коментарях пишуть, що ранок видався морозний.

Сніг на курорті Драгобрат Скріншот із відео

У зв'язку із погіршенням погоди у Карпатах рятувальники ГУ ДСНС в Івано-Франківській області просять бути всіх обережними.

Зокрема, вирушаючи в туристичний похід, дотримуйтеся таких порад від рятувальників:

зареєструйтеся і отримайте консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби щодо обраного маршруту і можливого погіршення погодних умов;

обов'язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження маршруту і очікуваний час повернення з походу;

уникайте походів поодинці, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи становить не менше 3 осіб;

переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть із собою достатню кількість їжі та води (зігрівальні напої – чай, кава), а також необхідний теплий одяг, взуття та медикаменти;

поцікавтеся умовами місцевості та прогнозом погоди;

обов'язково візьміть із собою перевірені туристичні карти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на минулих вихідних, 6-7 жовтня, у Карпатах гірськолижні курорти Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипець засипало товстим шаром снігу.

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