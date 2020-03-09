Головна Новини
9 березня • оновлено в 11:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Авторка рядків "Никогда мы не будем братьями" словами про розвал України підірвала росЗМІ

4.5т
Читати матеріал російською

Киянка Анастасія Дмитрук, яка стала знаменитою в 2014 році після прочитання свого вірша "Никогда мы не будем братьями", знову опинилася в центрі уваги російських ЗМІ.

В ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL , українка розповіла, що федералізація для України означатиме її розвал.

"Федерація – це абсолютний і безповоротний кінець для держави Україна. Якщо у нас немає єдності навіть з мовного питання, то дайте нам федерацію – і в одну мить схід перетвориться на російську губернію, а захід приєднається до Польщі, Угорщини, Румунії відповідно", – повідомила Дмитрук.

Дане висловлювання підхопили багато відомих російських ЗМІ і розтиражували його, серед яких РИА Новости, "Лента", "Известия" та інші.

Авторка рядків "Никогда мы не будем братьями" словами про розвал України підірвала росЗМІ

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
пропаганда Новини Росії фейки
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
14
8
Смішно
2
Цікаво
7
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В России 35 государственных языков, преподавание ведётся на 80 с лишним языках, кроме того, Россия - это федерация. Кастрюли, почему Россия при всем этом живёт мирно и дружно, а "едына" Украина трещит по швам?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Когда разные части страны не только ничего не объединяет, а даже наоборот - раздирают непреодолимые противоречия, то любая фигня может эту страну ввергнуть в гражданскую вoйну и развалить её к чертям собачьм. Особенно в том случае, если власть целенаправленно противопоставляет эти различные части страны, возвеличивая одних и унижая других
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Питон Каа
Питон Каа
Выходит, что нет никакой единой Украины, раз федерализация может поспособствовать уходу регионов.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги