Киянка Анастасія Дмитрук, яка стала знаменитою в 2014 році після прочитання свого вірша "Никогда мы не будем братьями", знову опинилася в центрі уваги російських ЗМІ.

В ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL , українка розповіла, що федералізація для України означатиме її розвал.

"Федерація – це абсолютний і безповоротний кінець для держави Україна. Якщо у нас немає єдності навіть з мовного питання, то дайте нам федерацію – і в одну мить схід перетвориться на російську губернію, а захід приєднається до Польщі, Угорщини, Румунії відповідно", – повідомила Дмитрук.

Дане висловлювання підхопили багато відомих російських ЗМІ і розтиражували його, серед яких РИА Новости, "Лента", "Известия" та інші.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російські пропагандистські ЗМІ масово поширили провокаційні дані нібито розвідки щодо розслідування катастрофи MH17 на Донбасі.

Також російські ЗМІ почали масово поширювати інформацію про те, що народний депутат Святослав Вакарчук нібито склав депутатські повноваження.

Раніше росЗМІ влаштували істерію через святкування, присвяченого 76-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, на якому нібито виставили караул з "фашистів".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.