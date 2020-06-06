Автор гучного фото Зеленського з пробіжки пояснив його зміст

Суспільство 10:18, 6.06.2020

Спеціальний кореспондент "Української правди" Євген Руденко стверджує, що редакція не мала злого наміру, публікуючи фото президента України Володимира Зеленського в Хмельницькому, яке викликало резонанс.

Як написав Руденко в Facebook, знімок він зробив під час розтяжки Зеленського після пробіжки (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський зробив розтяжку

"Хочете вірте, хочете – ні, але в усьому цьому не було ні краплі стьобу. Не було навіть думок обігравати цей звичайний, взагалі-то, знімок в заголовку, в підписі під фото і в самому тексті", – запевнив кореспондент.

На його думку, всі інтерпретації знімка і меми – це проблема сприйняття людьми президента Зеленського і їхнього ставлення до нього.

"Ще це проблема якості вашого почуття гумору і, можливо, навіть вашого рівня культури", – додав Руденко.

Він вважає, що українську журналістику погубить не УП, а "чийсь заум, святенництво і відірваність від реальності".

Нагадаємо, 3-4 червня Зеленський перебував з робочим візитом у Хмельницькому. Вранці він вийшов на пробіжку по місту, пробігши 8,2 кілометра за 48 хвилин. Після цього він потрапив у кадр журналістів.

tabloid.pravda.com.ua
tabloid.pravda.com.ua
tabloid.pravda.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Зеленський попив "крутої" кави в одному з кафе Хмельницького разом з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, першим заступником голови ОП Сергієм Трофімовим, головою Хмельницької ОДА Дмитром Габінетом і мером міста Олександром Сімчишиним.

При цьому він порушив карантинні обмеження, так як заклади громадського харчування можуть обслуговувати клієнтів в залах тільки з 5 червня, а до того видають каву з собою чи працюють на відкритому повітрі.

Президент заявив, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Зеленський запропонував легалізувати приватну армію

Ексгенсек НАТО сказав, як закінчити війну на Донбасі і повернути Крим

Задушила вихователька, а маму роблять винною. Ексклюзивні деталі смерті однорічної дівчинки в дитсадку Запоріжжя

Помер легендарний актор СРСР Михайло Кокшенов

Донбасс сделал выбор, или Какая разница, где жить