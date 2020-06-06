Автор гучного фото Зеленського з пробіжки пояснив його зміст

Спеціальний кореспондент "Української правди" Євген Руденко стверджує, що редакція не мала злого наміру, публікуючи фото президента України Володимира Зеленського в Хмельницькому, яке викликало резонанс.

Як написав Руденко в Facebook, знімок він зробив під час розтяжки Зеленського після пробіжки (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський зробив розтяжку

"Хочете вірте, хочете – ні, але в усьому цьому не було ні краплі стьобу. Не було навіть думок обігравати цей звичайний, взагалі-то, знімок в заголовку, в підписі під фото і в самому тексті", – запевнив кореспондент.

На його думку, всі інтерпретації знімка і меми – це проблема сприйняття людьми президента Зеленського і їхнього ставлення до нього.

"Ще це проблема якості вашого почуття гумору і, можливо, навіть вашого рівня культури", – додав Руденко.

Він вважає, що українську журналістику погубить не УП, а "чийсь заум, святенництво і відірваність від реальності".

Нагадаємо, 3-4 червня Зеленський перебував з робочим візитом у Хмельницькому. Вранці він вийшов на пробіжку по місту, пробігши 8,2 кілометра за 48 хвилин. Після цього він потрапив у кадр журналістів.

tabloid.pravda.com.ua

tabloid.pravda.com.ua

tabloid.pravda.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Зеленський попив "крутої" кави в одному з кафе Хмельницького разом з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, першим заступником голови ОП Сергієм Трофімовим, головою Хмельницької ОДА Дмитром Габінетом і мером міста Олександром Сімчишиним.

При цьому він порушив карантинні обмеження, так як заклади громадського харчування можуть обслуговувати клієнтів в залах тільки з 5 червня, а до того видають каву з собою чи працюють на відкритому повітрі.

Президент заявив, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.

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