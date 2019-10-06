"Автомати, кулемети, гучний бій": місцеві жителі повідомили про бої на Донбасі

З початку доби терористи 24 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС. Від обстрілу противником загинуло ряд українських військових.

Місцеві жителі окупованого Донбасу викладають у мережу пости, в яких скаржаться на шум, вибухи і гучний бій.

Донецьк 21.14

Зелений Гай, 3 міни за 2 хвилини, автомати, кулемети - hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) 6 жовтня 2019 р.

20,30 В Старомихайлівці дуже багато стрілецької і іноді тяж. - Валерій ..енко. (@ vlers7) 6 жовтня 2019 р.

Донецьк 20.50

с / з воює ((чол. живе на стику Петрівка-Мар'їнка сьогодні говорив-крайні 3 дні -просто жопонька (( - hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) 6 жовтня 2019 р.

Донецьк 20.50

"Абакумова-Старомихайловка - інтенсивний бій вже хвилин 15, зі свистом летить якась хрень і приземляється в районі Старомихайлівці. Спалахи видно навіть візуально, і дуже добре. Взагалі в нашому районі дуже неспокійно останні пару днів." - hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) 6 жовтня 2019 р.

Донецьк 20.50

"Абакумова-Старомихайловка - інтенсивний бій вже хвилин 15, зі свистом летить якась хрень і приземляється в районі Старомихайлівці. Спалахи видно навіть візуально, і дуже добре. Взагалі в нашому районі дуже неспокійно останні пару днів." - hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) 6 жовтня 2019 р.

20.20 докучаючи

Стрілянина в районі відвалів, ближче до ясного .. - hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) 6 жовтня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ОС повідомили сумні новини з Донбасу. У зведенні відзначається, що з початку поточної доби збройні формування бойовиків 3 рази порушили режим припинення вогню.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!