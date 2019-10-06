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7 жовтня • оновлено в 18:11
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"Автомати, кулемети, гучний бій": місцеві жителі повідомили про бої на Донбасі

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З початку доби терористи 24 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС. Від обстрілу противником загинуло ряд українських військових.

Місцеві жителі окупованого Донбасу викладають у мережу пости, в яких скаржаться на шум, вибухи і гучний бій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ОС повідомили сумні новини з Донбасу. У зведенні відзначається, що з початку поточної доби збройні формування бойовиків 3 рази порушили режим припинення вогню.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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