Як показує офіційна статистика, кількість незаконних заволодінь транспортними засобами зменшується з року в рік, а рівень розкриття цього виду злочину зростає.

Так у 2014 році було зареєстровано 11943 випадків, з яких 3771 розкрито, у 2015 - 11324 випадки (3632 розкрито), у 2016 - 12105 випадків (3347 розкрито), у 2017 - 8824 випадки (3116 розкрито), у 2018 - 6500 випадків (2634 розкрито), у 2019 - 5374 випадки, з яких 2250 розкрито. Найбільше автомобілів викрадають у літні місяці, найменше - зимою. Як бачимо, системно працюючи працівники нацполіції зменшують кількість незаконних заволодінь транспортними засобами.

Та є деякі нюанси, підкоригувавши які можна отримати результати ще кращі, захистивши наших співгромадян від незаконних посягань на їх майно. І першим серед таких кроків я вбачаю насамперед зміну в кримінальному законодавстві. Автопромисловість розвивається, автівки дорожчають. Автовиробники випускають все нові й більш досконалі транспортні засоби, підвищуючи рівень їх безпеки і застосовуючи щораз новіші методи захисту від постороннього посягання. Але разом з автопромисловістю розвиваються і нові методи заволодінням автівкою. Замки на кермо, коробку передач та інші види механічного блокування все більше відходять у минуле, поступаючись місцем електронним системам захисту. Але за застосування злочинцями електронних пристроїв, які розблоковують системи електронного захисту покарання відповідальності в законі досі не передбачено. Ситуацію треба змінювати.

Як і збільшувати покарання за угони. Ми пропонуємо карати таких ділків ув'язненням терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Може тоді вони 100 разів подумають перед тим, як йти на цей злочин. Ні для кого не секрет, що навіть тих автовикрадачів, яких затримує поліція наш найгуманніший суд випускає, розглядаючи як запобіжний захід особисте зобов'язання, нічний домашній арешт чи незначну грошову заставу. Того ж дня, вийшовши із зали суду, злочинці знову беруться за своє. І так по колу. Тому ми пропонуємо внести зміни до КПК, прибравши можливість застосовувати інший, крім тримання під вартою, запобіжний захід до осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у повторному чи груповому заволодінні, з насильством чи погрозою його застосування, або з проникненням у приміщення. І, звичайно, щодо тих, хто користується вже згаданими мною електронними пристроями. Крім того за саме виготовлення таких пристроїв чи їх реалізацію ми пропонуємо карати позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Одним з напрямків, куди "їдуть" викрадені транспортні засоби є розукомплектування та продаж на запчастини. Це зло, з яким боротися треба системно.

Ми пропонуємо внести зміни до Кримінального Кодексу, передбачивши за такий вид злочину покарання у вигляді штрафу до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 тис.грн.) або позбавленням волі на строк до 5 років. Але якщо ці ж самі дії вчинено членом організованої групи, злочинної організації, злочинної спільноти чи під керівництвом "злодія у законі" - пропонуємо позбавляти волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Окремо виділю любителів так званих "двійників" - автомобілів із зміненими ідентифікаційними ознаками (перебитими номерами). Зараз кримінальна відповідальність є лише за знищення, підробку чи заміну таких номерів вузлів та агрегатів. Нами пропонується до цього переліку додати ще й реалізацію таких транспортних засобів, збільшивши покарання до 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян чи обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Чи достатньо цих кроків для того, щоб угони зникли як явище взагалі? Не факт. Точніше факт, що не зникнуть. Але охочих їх здійснювати поменшає точно.

Це далеко не всі кроки, розроблені МВС разом з Національною поліцією для того, щоб вберегти транспортні засоби наших співгромадян від незаконного заволодіння. Розроблено цілу Концепцію заходів по вдосконаленню механізму з протидії цьому виду злочинів, який включає не тільки зміну законодавства, а ще й багато інших моментів. Але то більше для роботи кримінальної поліції, а не для обговорення на загал. Повірте, заходи там достатньо ефективні. Скоро ми це побачимо з результатів. Не всі викрадені транспортні засоби знаходять. І це теж правда. Тому й вдосконалюють механізм. Тому й звертаються до Верховної Ради з вимогою внести зміни до кримінального законодавства. Тому і я пишу тут про цю проблематику. Перша і основна порада для постраждалих від подібних злочинів - як тільки вами виявлено пропажу транспортного засобу - одразу ж повідомляйте в поліцію. І чим швидше ви це зробите, тим вище шанси знайти викрадену автівку. І, звичайно, не забувайте про силу соціальних мереж.

І ще одне. Не покаране зло росте. Тому дуже важливо, щоб ті, хто скоює подібні злочини, несли покарання. А отже, навіть якщо вам вдалося домовитися в приватному порядку про повернення авто за гроші - повідомте про це поліцейських. Тоді не буде додаткових сліз та нервів через шахраїв, які скористалися відкритою інформацією і видурили у вас гроші, а авто не повернули, повторного викрадення тими ж злочинцями (платять же, чому ні?) і найголовніше - не буде безкарності для злочинців. Проблему можна здолати системно. Крок за кроком. По іншому не буває.

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