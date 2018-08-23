Автокефалія в Україні відкладається: названо причину

Перенесення Вселенським патріархатом засідання свого синоду, на якому могло розглядатися питання надання автокефалії Українській православній церкві, пов'язане виключно з процедурними питаннями.

Як пояснив архімандрит РПЦ Кирило Говорун, за оновленою інформацією, засідання перенесене з вересня на 9-11 жовтня, передає BBC.

"Це відтермінування пов'язане не з якоюсь зрадою, а процедурними моментами. У вересні проводитиметься важливий форум - синаксис, який вніс певну аномалію у ритм соборних подій Вселенського патріархату", - додав він.

За його словами, під час засідання синоду можна очікувати трьох варіантів розвитку подій.

Найвірогідніший сценарій - на засіданні синоду підпишуть Томос про українську автокефалію.

Другий сценарій - Томос відразу не підпишуть, а відновлять київську митрополію, а вже потім її трансформують у автокефальну церкву.

Третій сценарій - на синоді ухвалять рішення про відтермінування українського питання.

"Зараз все залежить від результатів візиту патріарха РПЦ Кирила до Вселенського патріарха 31 серпня", - пояснив Кирило, який вважає, що саме цей візит ще якось може вплинути на рішення Константинополя по Україні.

Нагадаємо, 17 квітня президент України Петро Порошенко анонсував створення єдиної української церкви.

18 квітня ієрархи УПЦ КП і УАПЦ офіційно передали президенту звернення до Патріарха Варфоломія. 19 квітня Верховна Рада йогопідтримала.

Раніше предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Вселенський Патріарх Варфоломій надасть Томос Українській православній церкві вже у поточному році.

В кінці липня з'явилася інформація, що питання про надання автокефалії Українській православній церкві може бути розглянуте у вересні на зборах Константинопольської Патріархії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше архімандрит РПЦ Кирило Говорун заявляв, що Україна може отримати Томос вже 10 вересня.