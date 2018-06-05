Автокефалія в Україні: чи чекати на сенсацію до 28 липня

Питання про надання Томосу православній церкві в Україні вийшло на фінішну пряму.

Нагадаємо його передісторію. 17 квітня президент України анонсував створення єдиної української церкви. 18 квітня ієрархи УПЦ КП і УАПЦ офіційно передали президенту звернення до Патріарха Варфоломія. 19 квітня Верховна Рада підтримала його.

І ось, 3 червня Петро Порошенко заявив про те, що Константинопольський патріархат може надати Томос - документ про автокефалію церкви - до 28 липня, до чергової річниці Хрещення Русі.

Як відомо, минулого тижня відбувся Синод Константинопольського патріархату, але в його підсумковому документі не було згадок про Томос для України.

Чи означає це, що питання знову "зависло"? Які перешкоди залишаються на сьогодні? І, нарешті, якою є позиція двох найбільших православних конфесій України щодо цього?

Своєю думкою про цю "ділянку фронту" з OBOZREVATEL поділилися: народний депутат України (фракція "Народний фронт"), президент Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський, глава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ архієпископ Климент (Вечеря) та голова Інформаційного управління Київської патріархії, архієпископ Євстратій (Зоря).

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Народний депутат України (фракція "Народний фронт"), президент Української асоціації релігійної свободи ВІКТОР ЄЛЕНСЬКИЙ

- Синод Константинопольського патріархату завершився минулого тижня, але в його комюніке нічого не сказано про Томос для Української православної церкви.

Але патріарх Варфоломій продовжує консультації. Він присутній на Синоді Елладської церкви, який проходить в Афінах. Я думаю, що він хоче проконсультуватися з елліністичним світом.

Але в цілому про те, що відбувається, ми можемо судити за непрямими ознаками. Це, зокрема, активність патріарха Варфоломія у грецькому світі, його увага до українських вірян і риторика Москви, яка від обіймів з Константинополем перейшла до зведення на нього хули.

- Поясніть суто технічне питання. Якщо рішення про надання Томосу не прийняте на Синоді, воно може бути прийняте якось інакше?

- Не слід надавати особливої ​​уваги юридичним моментам.

Спеціальної процедури надання автокефалії не існує, вона ніде не прописана. Є традиції, є канони і правила вселенських соборів нерозділеної церкви.

Але процедура не була узгоджена - значною мірою через позицію Москви.

Зрозуміло, що навколо цього питання багато спекуляцій в американському сенсі - коли ми починаємо міркувати, не маючи для цього достатньої фактологічної бази.

Ми знаємо, що патріарх Варфоломій хоче довести цю історію до кінця, він має на руках всі необхідні звернення. Думаю, зараз точиться дипломатична боротьба. Москва бореться за те, щоб ми ніколи не отримали автокефалії, а у нас, звісно, інші плани.

Інформатор Київ

- Чи дійсно сьогодні питання автокефалії залежить від єдиної людини - патріарха Варфоломія?

- Значною мірою це залежить від нього, хоча головний еклезіалістичний принцип православ'я - соборність. Саме тому патріарх Варфоломій так наполягав на скликанні Всеправославного собору, який відбувся на Криті у 2016 році.

Там могло вирішуватися питання про те, як, хто і за яких умов надає автокефалію, але в останній момент це питання було зняте з порядку денного, і Московська патріархія вирішила не брати участі у соборі.

Це певною мірою розв'язує руки патріарху Варфоломію, оскільки він "перший по честі" у світовому православ'ї, і йому, зокрема, відведена роль залагодження конфліктних ситуацій у церкві.

Я думаю, в праві Константинопольської церкви надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні.

- Чи може патріарху Варфоломію загрожувати небезпека - з урахуванням пристрастей щодо цього питання? Якийсь компромат?

- Ні, всі компромати, які можна було використати проти нього, вже використані.

Наприклад, факт, який Московська церква вважала компроматом - його служба в турецькій армії. Більше того - вони здійснили спецоперацію проти Вселенського патріарха, намагаючись прив'язати його до путчу проти Ердогана у позаминулому році.

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Ми бачимо, що російські спецслужби активно працюють з метою недопущення цієї автокефалії. Російська дипломатія працює в тому ж напрямку. Наша "п'ята колона" теж спрямована на це.

За великим рахунком, це ділянка фронту.

Благовест-інфо

Глава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ АРХІЄПИСКОП Климент (Вечеря)

- За вашими прогнозами, чи буде надано Томос? Якщо так, то чи може ця подія відбутися до 28 липня?

- До сьогодні мені невідомо про жодну заяву представників Константинопольського патріархату про перспективи надання Томосу, а тим більше про якісь дати. З цієї причини я не можу робити припущення, які б не ґрунтувалися на офіційних заявах. Власне кажучи, і неформально ніхто з єпископів Константинопольського патріархату і словом не обмовився на цю тему.

Тому звідки отримана інформація про це представниками української влади - достовірно не відомо нікому в церковному середовищі.

- Чи є певні ознаки, за якими можна чітко спрогнозувати, в якому напрямку розвиватимуться події?

- Річ у тім, що Синод Константинопольського патріархату відбувся минулого тижня. В опублікованій інформації про його рішення немає жодного слова про Україну чи про Українську православну церкву.

Тому говорити про якісь перспективи участі патріарха Варфоломія у зміні статусу українського православ'я можна тільки без прив'язки до реальності.

- Якщо про Томос не йдеться в рішенні Синоду, то чи можна очікувати якогось додаткового документу?

- Багато українських експертів у сфері релігії робили заяви про те, що рішення про надання автокефалії Українській православній церкві мало б бути прийняте на Синоді Константинопольського патріархату.

Коли з'являлися сумніви в реалізації цих прогнозів, то у ЗМІ з'явилися вкиди щодо скасування цього Синоду або його перенесення на невизначений термін. Насправді Синод відбувся у свій час, і жодного рішення про надання особливого канонічного статусу нашій церкві на ньому прийнято не було.

З одного боку, це говорить про те, що Константинопольський патріархат з повагою поставився до звернення українських політиків, проте свої рішення він формує, виходячи із законів життя церковного, а не політичного.

З іншого боку - суспільство вчергове переконалося в тому, наскільки далекі від реальності вітчизняні релігійні експерти, які масово тиражували фейки на тему Синоду.

- Якщо так чи інакше це рішення буде прийняте, яким чином це позначиться на УПЦ?

- Ми ж не можемо міркувати про речі, жодних підстав для яких не дав Константинопольський патріархат.

Повторюся, що на сьогодні жоден спікер цього патріархату не вимовив жодної фрази, яка б підтверджувала факт надання автокефалії Українській православній церкві, тим більше в тому вкрай ліберальному форматі, як це було представлено у ЗМІ - з визнанням розкольників, ігноруванням позиції канонічної церкви тощо.

Сибірська католицька газета

Глава Інформаційного управління Київської патріархії, АРХІЄПИСКОП ЄВСТРАТІЙ (Зоря)

- Як ви оцінюєте перспективи надання Томосу? Чи є впевненість на 100%? На 50%?

- На сьогодні ми маємо за багатьма каналами запевнення, що рішення про Томос буде прийняте у близькій перспективі. Це підтверджують також і публічні сигнали, коментарі різних осіб, які мають власні джерела у Вселенській Патріархії.

Щодо відсотків, то можу сказати так - впевненість є значно ближчою до 100%, ніж до 50%.

- Які перешкоди є на сьогодні?

- Головна перешкода - широкомасштабна скоординована протидія з боку Росії, зокрема Московського Патріархату. Фактично задіяні всі інструменти - від церковної дипломатії до спецслужб - щоби перешкодити справі.

Напрямків є декілька - впливати на Вселенську Патріархію з метою хоча би відтермінувати рішення (бо повністю заблокувати його Москва вже, здається, не сподівається); впливати на помісні церкви, ширячі різну пропаганду, залякуючи "великим розколом", тощо; впливати на українське суспільство, поширюючи через пов‘язаних з нею політиків жахливі чутки про "релігійну війну, захоплення храмів", тощо.

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Але всі ці напрямки не досягають тієї мети, яку Москва ставить перед собою.

А щодо того, що в рішеннях поточної сесії Синоду немає тих чи інших згадок - то хіба це не є логічним, що коли рішення ще не прийняте, то і згадки про нього не роблять? Сесія Синоду в Константинопольському Патріархаті збирається щомісяця, і на будь-якій з них питання може бути винесене для остаточного рішення.

Дотепер відбувається виконання попереднього рішення - про інформування інших церков, і вже низка церков є офіційно поінформованими з боку Вселенського Патріархату. Здається логічним, що, коли будуть завершені внутрішні процедури, Вселенський Патріарх винесе питання на розгляд Синоду для фінального рішення.