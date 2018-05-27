Автокефалія УПЦ: в Україні розвінчали міфи РПЦ

Російська православна церква досі всіма силами намагається протистояти надання Автокефалії української церкви.

Зокрема, "Информационное сопротивление" підготувало інфографіку, в якій показано, які міфи і фейки поширює РПЦ.

"Ми, група ИІС, постаралися проаналізувати всі фактори, включаючи міфи РПЦ, спрямовані на те, щоб не допустити автокефалії Церкви в Україні. З основних їх чотири", - зазначив координатор ІС Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

В першу чергу мова йде про те, що в своїх матеріалах і на своєму сайті РПЦ позначає свою українську "дочку" - УПЦ МП - тільки як "єпископат РПЦ".

Крім того, РПЦ поширює інформацію, що взагалі поняття "самоврядна церква" нібито не існує.

Також в РПЦ стверджують, що Константинополь переніс Синод з надання Автокефалії Україні, хоча насправді це не так.

Найцікавіше, що РПЦ на повному серйозі стверджує, що вона самостійно може надати автокефалію УПЦ МП.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Томос про автокефалію Української церкви вже готовий.