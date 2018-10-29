''Автокефалія нічого не означає!'' У РПЦ зробили різку заяву через Філарета

У РПЦ вважають, що рішення Константинополя надати Україні Томос "позбавляє сенсу саму ідею автокефалії".

З такою заявою в інтерв'ю "КП" виступив офіційний спікер РПЦ Володимир Легойда. Він стверджує, що Вселенський патріарх Варфоломій не мав права ухвалювати таке рішення щодо УПЦ.

"Існують певні правила, які вказують на те, що тільки той, хто наклав анафему, може її зняти. Патріарх Варфоломій каже: надам Україні автокефалію. Я зараз навіть не кажу про те, що Українська церква [МП] - єдина канонічна - і її не просять, що одразу ж робить цю тезу абсурдною", - сказав Легойда.

Він упевнений, що Варфоломій, намагаючись легалізувати Предстоятеля УПЦ КП патріарха Філарета, "нібито знімає з нього анафему, але самим фактично дає зрозуміти, що автокефалія нічого не означає".

Легойда аргументує це тим, що Російська церква автокефальна, через що тільки всередині неї може бути ухвалено рішення скасувати накладену раніше анафему.

"І коли Константинопольський патріарх самостійно вирішує це питання, то він позбавляє сенсу саму ідею автокефалії. Якщо, припустимо, італійський суд когось засудив, як може суд Німеччини взяти і переглянути це рішення?" - запитує представник РПЦ.

Як писав OBOZREVATEL, 15 жовтня в Мінську пройшло засідання Синоду Російської православної церкви, на якому було ухвалено рішення про повне припинення євхаристійного спілкування РПЦ із Константинопольським патріархатом.

У патріарха Кирила заявили, що Константинополь ухвалив "катастрофічне рішення для всього світового православ'я".

У свою чергу в УПЦ МП пообіцяли, що "відповідь буде найрішучішою і жорсткою", а також заявили, що Вселенський Патріарх Варфоломій повинен бути підданий анафемі.