МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Автокефалія для України: Варфоломій поставив на місце Росію

54.2тЧитати матеріал російською

Україна заслуговує отримати самостійну помісну церкву так само, як і всі балканські народи, незважаючи на претензії РПЦ.

Відповідну заяву зробив Вселенський патріарх Варфоломій, зазначивши, що питання автокефалії Української православної церкви вирішено в інтересах народу, пише Orthodoxia.info.

"Українці мають право на автокефалію, як і всі балканські народи, які якийсь час перебували в прямій юрисдикції Вселенського патріархату, але прийшов час, коли вони стали самостійними. Чому всі інші мають право на автокефалію, а 45-50 мільйонів українців не мають? Це несправедливо", — сказав він.

Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій

Новини
Новий титул Філарета: в УПЦ КП вказали на важливий момент

Варфоломій також додав, що питання автокефалії для української церкви стало актуальним після здобуття Україною незалежності в 1991 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня РПЦ ухвалила рішення про повне припинення євхаристійного спілкування із Константинопольським патріархатом. Під заборону потрапили церкви Афона, всі храми Стамбула, а також Анталії.

У відповідь на заяву Варфоломія щодо відсутності вибору в питанні визнання автокефалії Української церкви МП обізвав Вселенський патріархат "розкольниками".

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Патріарх Варфоломій
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
23
1803
Смішно
54
Цікаво
7
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Полищук Виктор
Полищук Виктор
Хватит трепать языком и кричать на каждом углу. По факту когда дадут тогда и пускайте салют.а если нужны проблемы их с головой. Например за комуналку похоже будем натурой платить у кого она прекрасная ну а если корявая то на улицу в полатку жить. Зато не в совке
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Здор Вера
Здор Вера
Полищук Виктор, мир открыт. можешь переехать в лднр, в крымнаш, в абхазию, северную осетию... а можешь прямиком в рай как российский вяликомученик
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Здор Вера
Здор Вера
Полищук Виктор, и хватит трепать языком. надоели совки
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
СЛАВА ТОБІ БОЖЕ!!! Так повинно бути було вже давно!!! Слава Україні!!! Оккупанта з землі Українскої геть!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Гулак Юрий
Гулак Юрий
(Стовп Юрій прокоментував ) : Спір господарюючіх суб`'єктів ( УПЦ і РПЦ ) завершився принциповою перемогою вірян України . Вітаю небайдужих атеїстів з політичною , ( куди ж без неї (?!) постановою ВОЛОДІ на " чотири кістки " !
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Хозяин Свинорусов
Хозяин Свинорусов
Гулак Юрий, та справа і не тільки в політиці. Скільки ж можна цій сволоті москальскькій наші гроші через церкву тягати?! Досить! КГБ МП го хоум!
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Наші блоги