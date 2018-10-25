Автокефалія для України: Варфоломій поставив на місце Росію

Україна заслуговує отримати самостійну помісну церкву так само, як і всі балканські народи, незважаючи на претензії РПЦ.

Відповідну заяву зробив Вселенський патріарх Варфоломій, зазначивши, що питання автокефалії Української православної церкви вирішено в інтересах народу, пише Orthodoxia.info.

"Українці мають право на автокефалію, як і всі балканські народи, які якийсь час перебували в прямій юрисдикції Вселенського патріархату, але прийшов час, коли вони стали самостійними. Чому всі інші мають право на автокефалію, а 45-50 мільйонів українців не мають? Це несправедливо", — сказав він.

Вселенський патріарх Варфоломій

Варфоломій також додав, що питання автокефалії для української церкви стало актуальним після здобуття Україною незалежності в 1991 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня РПЦ ухвалила рішення про повне припинення євхаристійного спілкування із Константинопольським патріархатом. Під заборону потрапили церкви Афона, всі храми Стамбула, а також Анталії.

У відповідь на заяву Варфоломія щодо відсутності вибору в питанні визнання автокефалії Української церкви МП обізвав Вселенський патріархат "розкольниками".