Автохтон, фавна та дитирамб: новий український правопис набув чинності

У понеділок, 3 червня, в Україні набрала чинності нова редакція "Українського правопису".

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України, відсьогодні рекомендується застосовувати норми і правила цієї редакції.

"Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, в яку увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів із різних регіонів України", – йдеться в повідомленні МОН.

Зазначимо, що документ складається із 282 сторінок, який містить рекомендовані норми та правила для застосування у всіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.

Без варіантів тепер вживаються слова: проєкт, проєкція (так само як ін'єкція, траєкторія, об'єкт й інші слова з латинським коренем -ject-) плеєр (play + er), конвеєр (convey + er), феєрверк.

Разом пишуться слова: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт, а також слова з першим іншомовним компонентом, який визначає кількісний вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-: архіскладни́й, гіперма́ркет, макроеконо́міка, мікрохви́лі, мультимільйоне́р, преміумкла́с, суперма́ркет, топме́неджер, топмоде́ль.

Разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивíрус, контруда́р, віцепрем’є́р, віцеко́нсул, ексчемпіо́н, ексміні́стр, експрезиде́нт.

Український правопис вести

Пишемо нарізно без дефіса – пів хвилини, пів яблука, пів Києва, але одним словом як цілісне поняття – півострів, півзахіснік, півмісяць.

Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так: закінчення -ой передаємо через -ний: Донськи́й, Крути́й, Луговськи́й, Трубецьки́й, але Толстóй.

Варто писати разом складноскорочені слова (змішані і складові абревіатури) і похідні від них: адмінресýрс, Міносві́ти, профспі́лка, Святвéчір.

Слова. за якими допускається варіантність написання: слова іншомовного походження (Вергілій і Верґілій, Гео́рг і Ґео́рґ, Гулліве́р і Ґулліве́р, аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат, аудиторія і авдиторія).

У словах, які походять із давньогрецької і латинської мов, буквосполучення au зазвичай передається через ав: автенти́чний, автобіогра́фія, автомобі́ль, а́втор, авторите́т, автохто́н, ла́вра, Авро́ра, Маврита́нія, Павло́.

Новини Мовознавці вказали на недоліки реформи українського правопису

У запозиченнях із давньогрецької мови, які мають сталу традицію передачі буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти: аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́вза, фа́уна і фа́вна, кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт.

Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т: апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький, теа́тр, тео́рія, Промете́й, Таї́сія, Теодо́р.

У словах, які починаються в українській мові із ф, допускається орфографічна варіантність типу: ана́фема й ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел й Агафа́нгел, Афі́ни й Ате́ни, Борисфе́н та Бористе́н, Демосфе́н та Демосте́н, Ма́рфа й Ма́рта, Фесса́лія й Тесса́лія та ін.

Вживатимуться варіантні форми родового відмінка: ра́дості та ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́сі й Білору́си.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет Міністрів схвалив новий Український правопис, який протягом 4 років розробляла Українська національна комісія з питань правопису.

Пізніше опублікували повний текст нового Українського правопису, ухваленого Кабміном.

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