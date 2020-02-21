У мережу виклали відео, як в Нових Санжарах кидають камені в автобус з евакуйованими із Китаю українцями та іноземцями.

У ролику, опублікованому на YouTube-каналі InfoResist, показано сам момент, коли камені влучають в автобус і розбивають вікно, а люди в салоні кричать.

Розбите камені вікно автобуса InfoResist

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна евакуювала своїх громадян і деяких іноземців з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-2019. Їх доставили в санаторій Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області, де вони перебуватимуть на карантині 14 днів.

Місцеві жителі виявилися незадоволені цим і влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням. Внаслідок сутичок постраждали 10 осіб. Правоохоронці затримали 24 осіб та відкрили п'ять кримінальних проваджень.

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