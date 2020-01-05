Авто розірвало: на трасі під Києвом трапилася страшна ДТП

На Новообухівській трасі в Києві в ніч на 5 січня відбулося ДТП за участю автомобіля Renault Logan.

Як повідомляє Інформатор, водій на Renault Logan, що їхав вночі додому в село під Києвом, на Новообухівській трасі не впорався з керуванням і врізався у відбійник. Внаслідок удару машину розірвало навпіл.

Водій дивом залишився живий – його сидіння повністю вціліло. Медичної допомоги він не потребував. За словами очевидця, аварія сталася через собаку, яка нібито вибігла на дорогу. Точну причину ДТП встановить слідство.

Як повідомляє OBOZREVATEL, у суботу, 4 січня, близько 21:45 у с. Басюнин Львівської області автомобіль "Lexus GS300" виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткнення із автомобілем "Chevrolet Malibu". Внаслідок ДТП загинула маленька дитина.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!