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5 січня • оновлено в 17:30
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Авто розірвало: на трасі під Києвом трапилася страшна ДТП

1.3т
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На Новообухівській трасі в Києві в ніч на 5 січня відбулося ДТП за участю автомобіля Renault Logan.

Як повідомляє Інформатор, водій на Renault Logan, що їхав вночі додому в село під Києвом, на Новообухівській трасі не впорався з керуванням і врізався у відбійник. Внаслідок удару машину розірвало навпіл.

Водій дивом залишився живий – його сидіння повністю вціліло. Медичної допомоги він не потребував. За словами очевидця, аварія сталася через собаку, яка нібито вибігла на дорогу. Точну причину ДТП встановить слідство.

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Авто розірвало: на трасі під Києвом трапилася страшна ДТП

Як повідомляє OBOZREVATEL, у суботу, 4 січня, близько 21:45 у с. Басюнин Львівської області автомобіль "Lexus GS300" виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткнення із автомобілем "Chevrolet Malibu". Внаслідок ДТП загинула маленька дитина.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Київ
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