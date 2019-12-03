Авто перевернулося: ОБСЄ потрапила у страшну аварію на Донбасі. Фото

Автомобіль членів СММ ОБСЄ потрапив у ДТП в непідконтрольній Україні Макіївці на Донбасі.
Відповідні фото перекинутого автомобіля місії опублікували в Telegram-каналі donetchanyn (щоб подивитися, доскрольте докінця).
Як повідомили очевидці у соцмережах, аварія трапилася в районі Чайкінського кільця вранці 3 грудня.
ОБСЄ потрапила в аварію на Донбасі
Користувачі зазначають, що за попередніми даними жертв і постраждалих немає. Також місцеві жителі стверджують, що найшвидше причиною ДТП стала слизька дорога, оскільки в ОРДО випав сніг, що вже призвело до заторів і аварій на дорогах.
ОБСЄ потрапила в аварію на Донбасі
Telegram/donetchanyn
ОБСЄ потрапила в аварію на Донбасі
Telegram/donetchanyn
Як писав OBOZREVATEL, в Лиманському районі Донецької області 31 жовтня трапилася аварія за участю двох автомобілів. На місці загинув водій зі своєю дружиною
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