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Авто або океан? З'явилася нова оптична ілюзія

1.3т Читати матеріал російською

У мережі з'явилася фотографія, яка викликала безліч суперечок, на ній зображені двері автомобіля, однак деякі бачать океан.

Знімок опублікував користувач nayem в Twitter, пояснивши в коментарі оптичну ілюзію.

"Якщо ви можете побачити тут пляж, океан, небо, скелі і зірки, то ви художник", – написав автор.

оптична ілюзія

оптична ілюзія

nayem, Twitter

Він пояснив, що насправді на фотографії зображена нижня частина дверей автомобіля, яку необхідно відремонтувати.

За його словами, це можна побачити, якщо сконцентрувати увагу на нижній частині зображення, оскільки пошкодження металу дають ілюзію, що це кромка води і пісок.

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Однак користувачі не повірили йому і попросили опублікувати фото автомобіля, оскільки вони побачили на зображенні лише пляж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в соцмережах виник ажіотаж через оптичну ілюзію з полем пшениці, де колоски гойдаються на вітрі.

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