Авто або океан? З'явилася нова оптична ілюзія

У мережі з'явилася фотографія, яка викликала безліч суперечок, на ній зображені двері автомобіля, однак деякі бачать океан.

Знімок опублікував користувач nayem в Twitter, пояснивши в коментарі оптичну ілюзію.

"Якщо ви можете побачити тут пляж, океан, небо, скелі і зірки, то ви художник", – написав автор.

Він пояснив, що насправді на фотографії зображена нижня частина дверей автомобіля, яку необхідно відремонтувати.

За його словами, це можна побачити, якщо сконцентрувати увагу на нижній частині зображення, оскільки пошкодження металу дають ілюзію, що це кромка води і пісок.

Однак користувачі не повірили йому і попросили опублікувати фото автомобіля, оскільки вони побачили на зображенні лише пляж.

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS