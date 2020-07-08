Авіація не гасить пожежі на Луганщині через імовірність обстрілів сепаратистами

У Луганській області авіація не може гасити масштабні лісові пожежі, які спалахнули 7 липня, через імовірність обстрілів сепаратистами.

Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, два заправлених літака Державної служби з надзвичайних ситуацій були готові залучити до гасіння пожеж. Однак представники окупаційної влади не дають ніяких гарантій безпеки.

"Ми ще вчора вночі планували залучити авіацію ГСЧС до гасіння пожеж. Два літаки стоять заправлені і пальним, і водою. Але робили запит на ту сторону і сепари сказали, що ніяких гарантій безпеки ми не даємо", – сказав він.

Гайдай заявив, що додатково ризикувати життям людей ніхто не буде. Він повідомив, що, за попередніми даними, в результаті лісових пожеж згоріло 5 тисяч гектарів землі.

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