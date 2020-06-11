Головна Новини
11 червня • оновлено в 14:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Авіасполучення України з Європою 15 червня можуть не відкрити: названа нова дата

2.4т
Читати матеріал російською

Авіакомпанії можуть відкласти відновлення регулярних авіарейсів з України до Європейського союзу до кінця червня.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба. Дипломат попросив українців трохи почекати.

Авіасполучення України з Європою 15 червня можуть не відкрити

Авіасполучення України з Європою 15 червня можуть не відкрити

Facebook МАУ

"Друзі, схоже на те, що питання відкриття зовнішніх кордонів ЄС і авіаційного простору буде розглядатися не раніше кінця червня. Хто планував летіти в Австрію регулярним рейсом після 22 червня – доведеться ще почекати", – зазначив Щерба.

Дипломат додав, що правила в'їзду для українців в Австрію на автомобілі залишаються такими ж, як і раніше. Можуть в'їжджати громадяни України, які мають на руках підтвердження мети поїздки (робота, лікування або возз'єднання сім'ї), узгоджене з посольством Австрії в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі 5 країн, з якими Україна може відновити авіасполучення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "авіаперельоти" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
авіаперельоти Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Карантин в Україні продовжать після 22 червня: названа причина.

  • Ціни на маски в Україні обвалилися в 10 разів: раніше їх можна було купити за 50 грн штуку!

  • ВООЗ засумнівалася в достовірності даних по смертності від коронавірусу в Росії: "виглядає незвично".

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги