Авіасполучення України з Європою 15 червня можуть не відкрити: названа нова дата

Авіакомпанії можуть відкласти відновлення регулярних авіарейсів з України до Європейського союзу до кінця червня.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба. Дипломат попросив українців трохи почекати.

Авіасполучення України з Європою 15 червня можуть не відкрити Facebook МАУ

"Друзі, схоже на те, що питання відкриття зовнішніх кордонів ЄС і авіаційного простору буде розглядатися не раніше кінця червня. Хто планував летіти в Австрію регулярним рейсом після 22 червня – доведеться ще почекати", – зазначив Щерба.

Дипломат додав, що правила в'їзду для українців в Австрію на автомобілі залишаються такими ж, як і раніше. Можуть в'їжджати громадяни України, які мають на руках підтвердження мети поїздки (робота, лікування або возз'єднання сім'ї), узгоджене з посольством Австрії в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі 5 країн, з якими Україна може відновити авіасполучення.

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