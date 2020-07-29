Авіакомпанія Emirates оплатить похорони пасажирів, які заразилися COVID-19 в польоті. letim-v-otpusk.ru

Авіакомпанія Emirates покриє витрати на похорон пасажирів, які заразилися коронавірусом в польоті. У разі летального випадку запропонують 1500 євро.

Якщо відразу після перельоту людині буде поставлений діагноз COVID-19, авіакомпанія покриє медичні витрати на суму до 150 тисяч євро, повідомляє The New York Post.

Також авіаперевізник обіцяє платити 100 євро в день на витрати по проживанню в готелі під час обов'язкового карантину.

У Emirates підкреслили, що забезпечують безпеку в дорозі і є першою авіакомпанією, яка запропонувала таку страховку.

Як писав OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в деяких країнах Європи вже почалася друга хвиля коронавірусу.