Авіакатастрофа у Казахстані: стали відомі прізвища українців, які були на борту

У катастрофі літака в Казахстані постраждали два громадяни України – Яна і Юрій Сон, 28 і 29 років.

Як повідомили OBOZREVATEL у посольстві України в Казахстані, сімейна пара травмувалася і зараз перебуває в госпіталі.

У Казахстані розбився пасажирський літак МВС Казахстану

У них компресійні переломи хребтів із 3 до 7 відділу. "Лікарі стверджують, що стан їхній важкий, але стабільний. Небезпеки їхнім життям немає. Медики роблять усе можливе, щоб їм допомогти. У понеділок буде засідати консиліум", – розповіли у дипвідомстві.

Яна і Юрій були в гостях у бабусі. Зараз родичі їх уже відвідали в лікарні. Там же перебуває і представник посольства, який вирішує всі питання. Їм будуть передані телефони, щоб вони могли зв'язатися з рідними в Україні. Також у катастрофі вони втратили свої документи, зараз дипвідомство займається їхнім відновленням.

У Казахстані розбився пасажирський літак МВС Казахстану

Після того, як їх вилікують, буде вирішуватися питання про транспортування до України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Казахстані рано-вранці 27 грудня впав і розбився літак компанії Bek Air, на борту якого перебувало 100 осіб – 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. Про це повідомило МВС Казахстану. Лайнер виконував рейс "Алмата – Нурсултан".

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