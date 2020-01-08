Авіакатастрофа українського літака в Ірані: в ГПУ відреагували на прохання Зеленського

Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, який прямував рейсом PS752 за маршрутом Тегеран – Київ.

Про це відомство повідомило на своєму Telegram-каналі. Винним загрожує до 10 років позбавлення волі.

"Метою розслідування є встановлення фактів, що призвели до загибелі, за попередніми даними, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були українці. Відповідні дані внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей)", – написали в Офісі Генпрокурора.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років.

Telegram-канал Офісу генпрокурора Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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