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8 січня • оновлено в 13:02
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Авіакатастрофа українського літака в Ірані: в ГПУ відреагували на прохання Зеленського

1.4т
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Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, який прямував рейсом PS752 за маршрутом Тегеран – Київ.

Про це відомство повідомило на своєму Telegram-каналі. Винним загрожує до 10 років позбавлення волі.

"Метою розслідування є встановлення фактів, що призвели до загибелі, за попередніми даними, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були українці. Відповідні дані внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей)", – написали в Офісі Генпрокурора.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років.

Telegram-канал Офісу генпрокурора

Telegram-канал Офісу генпрокурора

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
розбився літак МАУ Офіс генерального прокурора України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Сколько лет этому "ероплану"? В Украине летает одно старье любых авиакомпаний, как и ездит в основном б/у автомобили и как люди не опасаются летать на этой дребедени. По причине в т.ч. старого авиапарка цены на билеты дешёвые.
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