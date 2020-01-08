Авіакатастрофа українського літака в Ірані: в ГПУ відреагували на прохання Зеленського

Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, який прямував рейсом PS752 за маршрутом Тегеран – Київ.
Про це відомство повідомило на своєму Telegram-каналі. Винним загрожує до 10 років позбавлення волі.
"Метою розслідування є встановлення фактів, що призвели до загибелі, за попередніми даними, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були українці. Відповідні дані внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей)", – написали в Офісі Генпрокурора.
Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років.
Telegram-канал Офісу генпрокурора
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири й члени екіпажу загинули.
Внаслідок падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
У МАУ заявили, що літак перед катастрофою встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".