Авіакатастрофа Су-27: Україна попрощалася із загиблим льотчиком

У понеділок, 29 жовтня, відбулося прощання з полковником Збройних сил України, льотчиком Іваном Петренком, який загинув під час катастрофи Су-27 на міжнародних навчаннях "Чисте небо-2018" 16 жовтня.

Спочатку борт доправив труну з тілом офіцера з Вінниці до військового містечка Озерне поблизу Житомира, де пілот служив і проживав зі своєю дружиною і дочкою протягом багатьох років. Церемонія прощання відбулася біля Гарнізонного будинку офіцерів, повідомляється на сторінці "UA: Житомир" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За інформацією UNN, вшанувати пам'ять загиблого льотчика прийшли близько півтисячі жителів військового містечка.

Після короткого жалобного мітингу літак із труною полетів до Умані Черкаської області — на батьківщину Івана Петренка. Там, за інформацією Виконкому Уманської міської ради, також відбувся траурний мітинг біля обеліску Слави, після чого льотчика поховали на кладовищі "Софіївська Слобідка".

Прощання з Іваном Петренком Facebook "UA: Житомир"

Прощання з Іваном Петренком Facebook "UA: Житомир"

Прощання з Іваном Петренком Facebook "UA: Житомир"

Прощання з Іваном Петренком Facebook "UA: Житомир"

Прощання з Іваном Петренком UNN

Прощання з Іваном Петренком UNN

Прощання з Іваном Петренком UNN

Прощання з Іваном Петренком UNN

Прощання з Іваном Петренком UNN

Прощання з Іваном Петренком UNN

Прощання з Іваном Петренком UNN

Прощання з Іваном Петренком UNN

Прощання з Іваном Петренком UNN

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іван Петренко був льотчиком першого класу та обіймав посаду заступника голови Повітряного військового командування "Схід". Колеги авіатора розповіли, що він був одним із кращих льотчиків і що таких пілотів залишилося 40-50 на всю Україну. Він брав участь у бойових діях на Донбасі. Останній рік Петренко жив і служив у Дніпрі. Авіації 46-річний військовий присвятив понад 25 років.