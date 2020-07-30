Авдіївку звільнили від терористів 6 років тому: як проходила блискуча операція ЗСУ

Шість років тому, 29-30 липня 2014 року, Збройні сили України спільно з бійцями "Правого сектора" під час блискучо проведеної операції звільнили від терористів Авдіївку Донецької області.

Бої на її околицях тривають і сьогодні: крім тактичної важливості міста, там розташований один із найбільших в Європі коксохімічних заводів – Авдіївський коксохімічний завод. За час оборони Авдіївки Україна втратила близько ста військових, ще сотню бійців було поранено. До річниці визволення міста OBOZREVATEL пропонує згадати події тих днів у деталях.

Звільнення Авдіївки: як це було

Авдіївку, яка з кінця квітня 2014 року перебувала під контролем так званої ДНР, було звільнено 30 липня 2014 року.

Блискучу визвольну операцію провели військові 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади "Холодний Яр" спільно з бійцями "Правого сектора". На озброєнні українців було три танки та п'ять БМП-2.

Операція почалася ввечері 29 липня. Відбиваючи шквальний обстріл терористів, українські бійці дійшли до центру міста, взяли під контроль виконком і відділення міліції.

Уранці 30 липня зачистка продовжилася. Військові об'їхали більшу частину Авдіївки та знайшли покинутий склад боєприпасів: поспішно втікаючи, бойовики ДНР мало що встигли вивезти з міста.

На щастя, визвольна операція обійшлася без втрат. Її важливість полягає в тому, що Авдіївка є частиною донецько-макіївської агломерації і позиції навколо неї дають змогу контролювати північні околиці Донецька та Ясинуватої, південні околиці Горлівки, а також швидкісну трасу "Донецьк – Горлівка".

Авдіївку було звільнено 30 липня 2014 року. Фото: "Повернись живим" / Facebook

Спогади учасника подій

Ось як згадує події 28-30 липня безпосередній учасник подій Кирило Недря ("Доцент"), у минулому – заступник командира 5-ї механізованої роти:

"28 липня в першій половині дня відбулася нарада, після чого ми вирушили в напрямку Авдіївки. Наша група обійшла ворога й атакувала його з боку об'їзної, вийшла на блокпост у районі дев'ятиповерхівки. Збили блокпости, вийшли на рубіж поблизу розважального комплексу "Царське полювання" і закріпилися.

Наступного дня, 29 липня 2014-го, підійшло підкріплення з нашої 93-ї бригади і бійці "Правого сектора", разом з якими повністю звільнили місто.

Велику роль у цій операції зіграв фарт, удача...

Ворог заспокоївся і розслабився, вирішивши, що все вже закінчилося. Але тут в атаку пішли ми, і несподівано вибили противника. Слід зазначити, що хоча бойовики і вели щільний вогонь, а деякі БМП отримали по дві гранати з РПГ, обійшлося без втрат", – цитує бійця AVDEEVKA.CITY.

Авдіївка сьогодні

2020 року Авдіївка відзначає шосту річницю свого визволення. На 30 липня в місті заплановано святкові заходи, такі як урочисте підняття прапорів військових підрозділів, покладання квітів, виставки та інші.

При цьому бої на околицях Авдіївки тривають і сьогодні. За час оборони міста Україна втратила близько 100 військових, ще сотня бійців отримала поранення. 2017 року під Авдіївкою було відкрито меморіал воїнам, загиблим в Авдіївський промзоні та на її околицях.

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