Аваков жорстко відреагував на погрози українцям угорського походження: повний текст заяви

Українська держава жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, які рядяться у патріотів і загрожують громадянам України.

Про це сказано в заяві міністра МВС Арсена Авакова на сайті МВС щодо відеозвернення нібито патріотів із погрозами на адресу українців угорського походження.

"Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, – це вороги держави. Докладемо всіх зусиль, щоб їх викрити й покарати.

Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокацію погрозами влаштовано спецслужбами ворожої країни.

Україна – наш спільний дім. Тільки разом будемо сильніші", – сказано в заяві.

Нагадаємо, що днями низка закарпатських інтернет-ресурсів опублікувала провокаційний відеоролик із зображенням неідентифікованої особи в масці, яка на тлі начебто покажчика населеного пункту Берегове Закарпатської області із символікою "Правого сектору" погрожує українцям угорського походження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новообрані депутати Сюртівскої ОТГ на Закарпатті після складання присяги виконали гімн Угорщини.

На Закарпатті Служба безпеки України почала перевірку дій депутатів місцевої ОТГ, які заспівали гімн Угорщини під час складання присяги, на наявність складу злочину.