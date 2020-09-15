Аваков закликав хасидів не провокувати ситуацію на кордоні з Україною

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч з представниками хасидської громади і закликав їх не провокувати ситуацію на кордоні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ. Міністр зустрівся з хасидами в Умані.

Аваков підкреслив, що Україна з повагою ставиться до всіх релігійних конфесій і завжди забезпечує безпеку і порядок під час проведення обрядів і масових акцій.

Однак у зв'язку зі світовою пандемією COVID-19, уряд змушений обмежувати відповідно до карантинних умов всі масові акції, в тому числі релігійні.

У МВС підкреслили, що обмежувальні заходи були введені під час святкування православного Великодня, Хресної ходи та інших релігійних заходів.

Саме тому, уточнили в міністерстві, цього року в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби Кабінетом міністрів України прийнято рішення про заборону в'їзду паломників до міста Умань для святкування Рош ха-Шана.

"Щорічно місто приймало від 20 до 50 тисяч паломників-хасидів з усього світу. Ми з глибокою повагою ставимося до національних і релігійних традицій. Однак світова пандемія COVID-19 диктує нам інші правила, де безпека і здоров'я громадян – понад усе. Ми закликаємо паломників поважати український закон і не провокувати ситуацію на кордоні нашої держави", – зазначив Аваков.

Представники хасидської громади звернулися до міністра внутрішніх справ щодо вирішення деяких організаційних питань, в тому числі медичного обслуговування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна звернулася до Білорусі через ситуацію з хасидами на кордоні.

Україна стягнула до кордону з Білоруссю резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Національної поліції, Національної гвардії і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Кілька сотень хасидів 15 вересня заблокували дорогу на нейтральній зоні між кордонами України і Білорусі. Через це з боку білоруського пункту пропуску утворилася величезна черга з вантажівок.

Хасида, який спробував незаконно потрапити до України через кордон з Білоруссю, примусово повернули на суміжну сторону і заборонили йому в'їзд до України на п'ять років.

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