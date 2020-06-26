Аваков уточнив дані по жертвам повеней в західній Україні

Станом на 26 червня зниклими без вісти в результаті масштабних повеней в західних областях України можуть бути не менше трьох осіб.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у програмі "Свобода слова Савіка Шустера". За словами глави МВС, через руйнування, викликані стихією, загинули три людини.

Аваков уточнив, що зниклих без вісти у Верховинському районі щодня шукають військовослужбовці Національної гвардії. Крім того, міністр порівняв кількість жертв нинішнього паводку зі стихійним лихом 2008 року.

"У 2008 році це були 38 осіб. Чому ми маємо меншу кількість загиблих людей: вчасно повідомили, що не треба вибиратися, бо коли треба було, ми забирали вертольотами", – пояснив він.

Аваков уточнив, що МВС перекинуло у постраждалі від повені райони усі можливі сили – техніку та особовий склад Нацполіції, рятувальників ДСНС і Нацгвардію, а також авіацію МВС – 4 гвинтокрили та 2 літаки.

"Вода сходить. Проте, цю повінь ми оцінюємо масштабніше, ніж у 2008 році. У нас залишилася інша велика проблема – за ці 3 дні катаклізмів затопило близько 5 тисяч колодязів питної води. І сьогодні я передивлявся як працюють наші гелікоптери, ДСНС та Національної гвардії. Вони в основному везуть у відрізані райони питну воду та продукти харчування. У нас немає реально нормальної питтєвої води. ЇЇ тяжко доставити тому, що більшість доріг перекриті або пошкоджені", – сказав Аваков.

Нагадаємо, станом на 26 червня відомо про трьох загиблих через стихію на заході України: у селі Дземброня літня жінка впала в бурхливий потік і потонула. В Яблуниці в річку злетів автомобіль – водій і пасажир загинули.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як вирубка лісів вплинула на повінь на заході України.