Аваков уточнив дані по жертвам повеней в західній Україні

Станом на 26 червня зниклими без вісти в результаті масштабних повеней в західних областях України можуть бути не менше трьох осіб.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у програмі "Свобода слова Савіка Шустера". За словами глави МВС, через руйнування, викликані стихією, загинули три людини.

Аваков уточнив, що зниклих без вісти у Верховинському районі щодня шукають військовослужбовці Національної гвардії. Крім того, міністр порівняв кількість жертв нинішнього паводку зі стихійним лихом 2008 року.

"У 2008 році це були 38 осіб. Чому ми маємо меншу кількість загиблих людей: вчасно повідомили, що не треба вибиратися, бо коли треба було, ми забирали вертольотами", – пояснив він.

Нагадаємо, станом на 26 червня відомо про трьох загиблих через стихію на заході України: у селі Дземброня літня жінка впала в бурхливий потік і потонула. В Яблуниці в річку злетів автомобіль – водій і пасажир загинули.

Відзначимо, також Аваков розповів, що через повінь в західних областях з'явилися проблеми з наявністю питної води: катаклізм затопив близько п'яти тисяч колодязів питної води. Тепер її туди доставляють на вертольотах.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як вирубка лісів вплинула на повінь на заході України.