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Аваков – українцям, що порушують карантин: надягайте маски і думайте головою

Антон Малиновський
Антон Малиновський
Суспільство
1,6 т.
Аваков закликав українців не порушувати карантин

Аваков закликав українців не порушувати карантин

Міністр внутрішніх справ України заявив, що українці перестали вважати пандемію COVID-19 небезпечною і це може привести до катастрофічних наслідків.

Про це він сказав в прямому ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. Він закликав людей "думати головою" і надягати маски.

"Всі чомусь перестали боятися, звикли до цифр, що по 30 чоловік в день помирає – нікому вже від цього не страшно. 1100 сьогодні, завтра буде 1500, післязавтра – 2000. Потім лікарні не впораються і обваляться! Тоді буде по 500 чоловік гинути, не дай бог. Тоді все скажуть "Ой!". Так це ж легко: мій руки, одягай маску і думай трошки головою", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві різко підскочила кількість заражених COVID-19.

УкраїнаКоронавірусСвобода слова Савіка ШустераСавік ШустерАрсен Аваков
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  1. /Суспільство