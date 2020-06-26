Аваков – українцям, що порушують карантин: надягайте маски і думайте головою

Міністр внутрішніх справ України заявив, що українці перестали вважати пандемію COVID-19 небезпечною і це може привести до катастрофічних наслідків.

Про це він сказав в прямому ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. Він закликав людей "думати головою" і надягати маски.

"Всі чомусь перестали боятися, звикли до цифр, що по 30 чоловік в день помирає – нікому вже від цього не страшно. 1100 сьогодні, завтра буде 1500, післязавтра – 2000. Потім лікарні не впораються і обваляться! Тоді буде по 500 чоловік гинути, не дай бог. Тоді все скажуть "Ой!". Так це ж легко: мій руки, одягай маску і думай трошки головою", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві різко підскочила кількість заражених COVID-19.