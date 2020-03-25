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25 березня • оновлено в 22:10
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Аваков: українців із коронавірусом зможуть госпіталізувати примусово

1.5т
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Українців, які інфіковані коронавірусом COVID-19 і відмовляються від ізоляції та лікування, будуть примусово госпіталізувати.

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Таке рішення було ухвалене на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій 25 березня, повідомляється на сайті МВС.

Аваков пригрозив інфікованим COVID-19 примусовою госпіталізацією

"Сьогодні Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою, за рішенням головного санітарного лікаря поліція забезпечить примусову госпіталізацію людини з діагнозом коронавірус", – зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він уточнив, що було кілька випадків, коли людина отримувала позитивний результат і тікала з лікарні, а поліцейські були змушені її шукати. Також були випадки, коли люди відмовлялися від госпіталізації.

Аваков наголосив, що режим надзвичайної ситуації не позбавляє конституційних прав, але накладає певні обмеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня режим надзвичайної ситуації запровадили на території всієї України строком на 30 днів. Він діятиме до 24 квітня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вы этих больных обнаружте сначала попробуйте, клоуны. А то системы здравоохранения нет, статистика с потолка рисуется, а они туда же, борцуны самолепленные.
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