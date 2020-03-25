"Готові по телефону контролювати": Аваков розповів, як стежитимуть за українцями в самоізоляції

Міністерство внутрішніх справ України розглядає можливість контролю громадян на самоізоляції через коронавірус за допомогою телефонів.

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Про це 25 березня заявив голова МВС Арсен Аваков, повідомляється на сайті відомства. Він уточнив, що відстежувати пересування не будуть, поки не введено надзвичайний стан в країні.

"Ми готові по телефону контролювати, але це – порушення конституційних прав і поки не введено надзвичайний стан, ніхто через телефон не буде відслідковувати переміщення кожної людини", – зазначив Аваков.

Він нагадав, що кожен українець, який повернувся з-за кордону, повинен самоізолюватись.

"Всіх, хто прибував, і ще буде прибувати, перевіряють лікарі - візуально, температурний скринінг і швидкі тести. Але швидкі тести не дають повної картини. Якщо людина тільки заразився, то цей тест нічого не покаже. Він показує активність на п'ятий-десятий день . Таким чином ми все одно ризикуємо", – пояснив він необхідність самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник глави МВС Антон Геращенко висловив бажання посилити контроль за громадянами на карантині через мобільні телефони. За його словами, діючих заходів недостатньо і, можливо, доведеться звернутися до мобільних операторів і банкам, щоб здійснювати контроль за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж.

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