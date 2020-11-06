Аваков розповів, чому Марків був готовий відбути всі 24 роки у в'язниці Італії

Боєць Національної гвардії України Віталій Марків був готовий відбути 24 роки тюремного ув'язнення в Італії.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 6 листопада, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, нацгвердієць не погодився просити про помилування, бо це означало б, що українські військові скоюють злочини на Донбасі.

"На першому суді в Павії ми зрозуміли, що буде боротьба, тому що журналіст з цього міста і суд присяжних ухвалить рішення не на нашу користь. Тоді приїхали побратими Віталія, командувач НГУ, які давали свідчення про те, що Віталій не причетний до загибелі Роккеллі. Суддя вислухала і все", – розповів глава МВС.

За словами Авакова, тоді він сказав Марківу, що той може визнати провину і просити про помилування. Однак проблема була ще в тому, пояснив міністр, що був ще один позов – проти України. Тому в разі визнання нацгвардійцем провини, це означало б, що українські воїни здійснювали військові злочини.

"Гвардієць відповів: "Ні, я не можу піти на це, за мене бореться держава і якщо потрібно, відбуду покарання"", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 травня 2014 року в районі залізничного переїзду в селі Андріївка під час мінометного обстрілу загинули громадянин Італії Андреа Роккеллі (фотокореспондент) і громадянин РФ Андрій Миронов (перекладач). 30 червня 2017 року поліція Італії заарештувала Віталія Марківа в аеропорту Болоньї за підозрою у вбивстві Роккеллі.

Після судового розгляду 2 липня 2019 року суд в італійському місті Павія засудив Марківа до 24 років в'язниці.

Тільки 17 січня 2020 року Верховна Рада ухвалила заяву до влади Італії з апеляційного провадження українського нацгвардійця. 29 вересня в Мілані відбулося перше судове засідання, на якому розглядалася апеляція у справі.