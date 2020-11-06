Аваков розповів, чому Марків був готовий відбути всі 24 роки у в'язниці Італії

Юрій Сергієнко Суспільство 22:43, 6.11.2020 Оновлено: 22:46, 6.11.2020

Боєць Національної гвардії України Віталій Марків був готовий відбути 24 роки тюремного ув'язнення в Італії.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 6 листопада, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, нацгвердієць не погодився просити про помилування, бо це означало б, що українські військові скоюють злочини на Донбасі.

"На першому суді в Павії ми зрозуміли, що буде боротьба, тому що журналіст з цього міста і суд присяжних ухвалить рішення не на нашу користь. Тоді приїхали побратими Віталія, командувач НГУ, які давали свідчення про те, що Віталій не причетний до загибелі Роккеллі. Суддя вислухала і все", – розповів глава МВС.

За словами Авакова, тоді він сказав Марківу, що той може визнати провину і просити про помилування. Однак проблема була ще в тому, пояснив міністр, що був ще один позов – проти України. Тому в разі визнання нацгвардійцем провини, це означало б, що українські воїни здійснювали військові злочини.

"Гвардієць відповів: "Ні, я не можу піти на це, за мене бореться держава і якщо потрібно, відбуду покарання"", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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