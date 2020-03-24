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24 березня • оновлено в 23:14
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Аваков розповів, чи введуть в Україні надзвичайний стан

1.8т
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вводити надзвичайний стан в Україні не потрібно.

Його слова передає Міністерство внутрішніх справ. За словами Авакова, для забезпечення карантину зараз вистачає і надзвичайної ситуації.

"Для забезпечення карантину нам цілком достатньо оголошення режиму надзвичайної ситуації, який зараз діє в Києві та інших містах. Надзвичайний стан зараз не потрібен. Він передбачає обмеження конституційних прав. Для боротьби з вірусом нам це ні до чого. Його введення може бути тільки крайнім заходом", – заявив Аваков.

"Це крайній захід": Аваков розповів, чи введуть в Україні надзвичайний стан

Як повідомляв OBOZREVATEL, режим НС в Україні ввели в таких областях: Житомирській, Чернівецькій, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Донецькій, Тернопільській, Черкаській, Львівській і в Києві.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Карантин в Україні
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Тег
карантин
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