"Це крайній захід": Аваков розповів, чи введуть в Україні надзвичайний стан

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вводити надзвичайний стан в Україні не потрібно.

Його слова передає Міністерство внутрішніх справ. За словами Авакова, для забезпечення карантину зараз вистачає і надзвичайної ситуації.

"Для забезпечення карантину нам цілком достатньо оголошення режиму надзвичайної ситуації, який зараз діє в Києві та інших містах. Надзвичайний стан зараз не потрібен. Він передбачає обмеження конституційних прав. Для боротьби з вірусом нам це ні до чого. Його введення може бути тільки крайнім заходом", – заявив Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, режим НС в Україні ввели в таких областях: Житомирській, Чернівецькій, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Донецькій, Тернопільській, Черкаській, Львівській і в Києві.

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