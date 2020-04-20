Винні у підпалі лісів в Чорнобильській зоні і Житомирській області не відбудуться тільки штрафами, а нестимуть більш суворе покарання.

Як написав у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні, рятувальники виявили 4 вогнища загоряння на площі близько 100 метрів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Арсен Аваков

"Добре, що поруч були сили і вдалося швидко згасити. Але... які ж ссс*ки! Яким виродком треба бути, що б робити таке?", – обурився він.

За словами глави МВС, поліція вже займається цим та іншими інцидентами.

"Створив спеціальну групу МВС, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі. Але які ж негідники. Тисячі наших не сплять на пожежі цілодобово, хапають пил і радіацію, а хтось з-за рогу... Ух попадетеся! А попадетеся точно! І штрафом уже не відбудетеся", – підкреслив Аваков.

Facebook Арсена Авакова

Facebook Арсена Авакова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Овруцькому районі Житомирської області лісові пожежі, які почалися ще 16 квітня і тривають досі, знищили не тільки ліс і поля, а й десятки будинків в селах.

17 квітня в Чорнобильській зоні зафіксували нові осередки загоряння, які були повністю погашені раніше.