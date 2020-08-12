Аваков привітав полоненого нацгвардійця Марківа з днем народження сильним відео

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував відео з привітанням до Дня народження українського військового Віталія Марківа, який четвертий рік перебуває у в'язниці в Італії.

Запис з хештегом #freeMarkiv глава МВС виклав у себе на сторінці в Twitter. Відзначимо, що 16 серпня Марківа виповниться 31 рік.

На відео бійці Національної гвардії України з різних міст нашої країни бажали українському бранця здоров'я, сил і терпіння.

"Нехай все, що потрібно для щастя прийде в ваш будинок вже скоро. Нехай весь світ буде здивований вашою силою волі ... Сила вашого духу є прикладом для всіх військовослужбовців Нацгвардії ... Пам'ятайте, що підтримка українців завжди з вами", – прозвучало на відео.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований український воїн Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними колишнього першого віце-прем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи : тоді у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

Президент України Володимир Зеленський піднімав питання по справі Марківа на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте в рамках сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в листопаді 2019 року.

Посол України в Італії Євген Перелигін закликав італійські ЗМІ об'єктивно висвітлювати справу нацгвардейца Віталія Марківа.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в Україні зроблять все можливе для звільнення Віталія Марківа з в'язниці.