Аваков пригрозив кримінальною відповідальністю за невиплати медикам

Юрій Сергієнко Суспільство 18:12, 13.05.2020 Оновлено: 18:18, 13.05.2020

Законом передбачена кримінальна відповідальність за невиплату або затримку доплат медикам, які лікують хворих на коронавірус COVID-19.

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За необхідності будуть проведені розслідування, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, слова якого наводяться на сайті МВС.

"Чинне законодавство передбачає, що, якщо є невиплата зарплати людям або затримка – це кримінальна відповідальність. Тому я чекаю висновків, які прем'єр-міністр доручив Міністерству охорони здоров'я", – наголосив міністр.

Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що зарплати з надбавками в 300% отримали вже 18 областей, ще в шести областях проводиться аналіз стосовно кожного медичного закладу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні медикам перерахували премії за березень, введені за посилену боротьбу з пандемією коронавірусу.

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