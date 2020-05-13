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14 травня • оновлено в 17:18
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Аваков пригрозив кримінальною відповідальністю за невиплати медикам

1.8т
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Законом передбачена кримінальна відповідальність за невиплату або затримку доплат медикам, які лікують хворих на коронавірус COVID-19.

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За необхідності будуть проведені розслідування, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, слова якого наводяться на сайті МВС.

Аваков пригрозив кримінальною відповідальністю за невиплати медикам

"Чинне законодавство передбачає, що, якщо є невиплата зарплати людям або затримка – це кримінальна відповідальність. Тому я чекаю висновків, які прем'єр-міністр доручив Міністерству охорони здоров'я", – наголосив міністр.

Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що зарплати з надбавками в 300% отримали вже 18 областей, ще в шести областях проводиться аналіз стосовно кожного медичного закладу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні медикам перерахували премії за березень, введені за посилену боротьбу з пандемією коронавірусу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особи
Максим Степанов Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Міністерство охорони здоров'я
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Денех нету, но вы это..., #нувыпоняли )))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Невозможно поверить, что выплату не делают на местах по принципу А я так хочу. Так в чем причина?
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