Аваков прибув на Харківщину, де спалахнули лісові пожежі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув на Харківщину, де 2 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі.

У пресслужбі міністерства зазначили, що Аваков разом із першим заступником голови Нацполіції Євгеном Ковалем та першим заступником голови ДСНС Олегом Мельчуцьким вилетів в область зранку 3 вересня для координації сил та засобів, задіяних на ліквідації пожеж.

Повідомляється, що Аваков здійснить повітряний моніторинг районів, які постраждали від пожеж, а також проведе нараду оперативного штабу.

Аваков прибув на Харківщину Фото: mvs.gov.ua

Як уточнили у пресслужбі Офісу президента ,крім Авакова, напередодні до місця стихії вирушили віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр соціальної політики Марина Лазебна. Зазначається, що урядовці перебувають на прямому зв’язку з ОП, "надаючи в терміновому порядку всі деталі розвитку пожежі".

Пожежі спалахнули 2 вересня Фото: mvs.gov.ua

"Глава держави тримає ситуацію під особистим контролем. Він висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини на Луганщині та очікує ефективного вирішення проблем постраждалих", – сказано у повідомленні.

Крім того, уряд готує проект допомоги потерпілим від пожеж у Харківській і Луганській областях.

Площа спалаху склала близько 500 гектар Фото: mvs.gov.ua

Пожежі спалахнули 2 вересня Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, що ввечері, 2 вересня, в Харківській і Луганській областях спалахнули лісові пожежі, в результаті яких згоріли кілька будинків. Площа спалаху склала близько 500 гектар.

Додамо, що біля села Лобачеве, що на Луганщині, під час пожеж загорілася військова техніка, також постраждали двоє військовослужбовців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом в селі Коцюбинське сталася масштабна пожежа на місцевому ринку.

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