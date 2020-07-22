Аваков пояснив штурм порожнього автобуса в Луцьку: силовики грали "за правилами"

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що паузу між виходом терориста в Луцьку з автобуса та його затриманням було витримано силовиками, щоб переконатися у відсутності в нього вибухівки та в безпеці обстановки.

З такою заявою він виступив у Миколаєві в середу, 22 липня, передає видання "Преступности.НЕТ". За його словами, на момент затримання терориста передбачалося, що в автобусі із заручниками можуть перебувати його співучасники або ж там могла бути закладена вибухівка.

"Ми домовилися з терористом, що він вийде, здасться, покаже вільні руки, його зустріне переговорна група, зафіксує в наручники. Потім під'їжджає група СБУ. Ми не були впевнені до кінця, чи немає його прибічників ув автобусі, чи немає ситуації, за якої автобус може бути піддано вибуху. Тому СБУ зіграла повністю за правилами. Такі правила. Вони можуть здаватися вам зайвими, але так треба було діяти", – сказав Аваков.

Глава МВС заявив, що президент Володимир Зеленський, погодившись виконати вимогу терориста, поставив у пріоритет життя людей. Водночас, за словами Авакова, не всі силовики були "раді такому сценарію".

"Ті рішення, які було ухвалено, не були простими. Але те, що взяв Зеленський – пріоритет збереження людських життів. Тобто нульовий ризик для кожного заручника і, зокрема, з високою гуманністю до цього неадекватного чоловіка. Саме це трапилося вчора. Не можу сказати, що всі правоохоронці і всі силовики були в захваті від такого сценарію. Але для того і працює система балансу, коли в тебе є рука, що б'є, і є голова, яка ухвалює рішення, і коли все перебуває в балансі, ми отримуємо ось такий непоганий результат", – сказав він.

Нагадаємо, що в мережі з'явилося повне відео, як здався терорист Максим Кривош. Він вийшов з автобуса, кинув на асфальт зброю та чекав, поки до нього підійдуть правоохоронці. І тільки через 2 хвилини після того, як терорист залишив автобус, на місце під'їхала штурмова група спецназу на бронетехніці.

Додамо, що терорист, який 12 годин утримував людей в автобусі, вимагав, аби голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали й виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. Президент повинен був у відеозверненні сказати: "Фільм "Земляни" 2005 року, дивитися всім". OBOZREVATEL розповідав, про що цей фільм і чому терорист змушував дивитися саме його.

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