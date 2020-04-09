Аваков повідомив, коли Україна повернеться до нормального життя

Глава МВС Арсен Аваков припустив, що Україна почне повертатися до нормального життя після пандемії коронавірусу в травні, а оговтається остаточно до літа.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідний пост він опублікував у Facebook у четвер, 9 квітня. Міністр підкреслив, що ніхто не може знати, коли карантин закінчиться, "і якщо хтось впевнено говорить, що знає – не вірте".

"Важко пророкувати хід епідемії, природа якої так мало вивчена, але ми в уряді сподіваємося, і все робимо для того, щоб перші кроки "перезапуску економіки" були б можливі в кінці квітня. У ряд етапів, послаблюючи карантин, спочатку для молоді, потім для старших... у другій половині травня", – написав він.

Аваков уточнив, що такий результат можливий, якщо українці "не зірвуться з поточної моделі опору вірусу" й "утримають порядок і дисципліну". "Якщо суперечки відкладемо на потім, а зараз твердо будемо тримати карантин", – написав він.

Арсен Аваков МВС

"Я дуже хочу, що б Україні не вмирали від вірусу сотнями людей у день, як це відбувалося в Італії, Іспанії, Франції, США і спізнілій із карантином, як на мене, Великобританії із сьогоднішніми 940 загиблими за добу.

Тому, коли закінчиться карантин – вирішимо, пройшовши шлях цілком – а не вивалимося посередині, тому що набридло", – підкреслив міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів розглядає два сценарії ослаблення карантину. Уже відомо, що в першу чергу повернуться на роботу працездатні українці, запуститься громадський транспорт. Відбудеться це, ймовірно, в травні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся