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10 квітня • оновлено в 02:13
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Аваков повідомив, коли Україна повернеться до нормального життя

6.8т
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Глава МВС Арсен Аваков припустив, що Україна почне повертатися до нормального життя після пандемії коронавірусу в травні, а оговтається остаточно до літа.

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Відповідний пост він опублікував у Facebook у четвер, 9 квітня. Міністр підкреслив, що ніхто не може знати, коли карантин закінчиться, "і якщо хтось впевнено говорить, що знає – не вірте".

"Важко пророкувати хід епідемії, природа якої так мало вивчена, але ми в уряді сподіваємося, і все робимо для того, щоб перші кроки "перезапуску економіки" були б можливі в кінці квітня. У ряд етапів, послаблюючи карантин, спочатку для молоді, потім для старших... у другій половині травня", – написав він.

Аваков уточнив, що такий результат можливий, якщо українці "не зірвуться з поточної моделі опору вірусу" й "утримають порядок і дисципліну". "Якщо суперечки відкладемо на потім, а зараз твердо будемо тримати карантин", – написав він.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

МВС

"Я дуже хочу, що б Україні не вмирали від вірусу сотнями людей у день, як це відбувалося в Італії, Іспанії, Франції, США і спізнілій із карантином, як на мене, Великобританії із сьогоднішніми 940 загиблими за добу.

Тому, коли закінчиться карантин – вирішимо, пройшовши шлях цілком – а не вивалимося посередині, тому що набридло", – підкреслив міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів розглядає два сценарії ослаблення карантину. Уже відомо, що в першу чергу повернуться на роботу працездатні українці, запуститься громадський транспорт. Відбудеться це, ймовірно, в травні.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
карантин Міністерство внутрішніх справ України хвороба вірус
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Gosteva Inna
Gosteva Inna
бла бла бла
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Golan Sim
Golan Sim
Наш "мiнистр" авакян получил указание СОРВАТЬ проведение праздника Дня Победы и, из-зо всех сил свою шкуру, кинулся выполнять данный приказ.
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ivanov koly
ivanov koly
Golan Sim, Авакова меньше всего волнует день ПОБЕДОБЕСИЯ.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ни-ког-да.
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